Блогеры рассказали, что нужно для того, чтобы зарабатывать в соцсетях

Блогеры работают без офиса и начальства, однако их доход может достигать десяти тысяч долларов в месяц. Для этого надо только интересно писать об обычных повседневных вещах. Как заработать деньги на блогерстве – узнавали журналисты "Сегодня".

Одна девушка покорила виртуальный мир – в одной из социальных сетей на нее подписан почти триста тысяч человек. В своем блоге Татьяна снимает, как ее муж кормит сына, или рассказывает с больничной койки, как чувствует себя после ринопластики. Блогер проводит с телефоном по пять-десять часов в сутки.

"Мы подстраивались под дневной свет, мы просыпались и я уже знала, что муж там утром никуда не уходит и мне нужно сделать несколько фото, или побыть с сыном час, пока я что-то напишу и тогда я поняла что это не хобби, а работа", – рассказала блогер Татьяна Пренткович.

Сейчас девушке украинские и заграничные компании предлагают сотрудничество – рекламировать в блоге их продукцию. За такую рекламу Татьяна может получить семь тысяч гривен. А за месяц ее доход может составлять от пяти до десяти тысяч долларов. За год девушка заработала на новую иномарку.

А Яна – также блогер, – начала с того, что публиковала фотографии новорожденного ребенка и писала о будничной жизни. Когда подписчиков стало больше 10-ти тысяч, начала зарабатывать на этом деньги.

"Лично я зарабатываю меньшую часть на текущий момент от рекламы и большую часть на оказании услуг: то есть тот путь, который я сама прошла в блогерстве – я помогаю другим людям не растерять эту энергию", – отметила блогер Яна Барановская.

Ее средний заработок – от пяти до десяти тысяч гривен в месяц, поэтому блогерство – это не зря потраченное время с телефоном. Главное, говорят блоггеры, быть искренними.

Ранее мы писали о том, как на своих онлайн-"дневниках" блогеры зарабатывают тысячи – а некоторые и миллионы, – долларов в год. Успешные украинские блогеры рассказали, в чем секрет их успеха в Instagram, может ли соцсеть стать основным источником дохода, и зависит ли финансовый успех от популярности.

Тем временем, в России блогеров хотят признать "иностранными агентами" - после одобрения законопроекта в целом российский закон коснется в первую очередь блогеров, которые получают деньги из других государств.