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Бум из-за сериала "Чернобыль": в зону отчуждения хлынули иностранные туристы

6 июня, 12:18

Киевские власти уже планируют организацию государственного тура

Благодаря популярности сериала "Чернобыль" производства HBO спрос на экскурсии в Зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) вырос на 30-40%. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, представители турфирмы SoloEast заявили, что в мае 2019 года количество туристов возросло на 30%, а на лето забронировано на 40% больше мест. А компания Chernobyl Tour сообщила о росте спроса на экскурсии на 30-40% после выхода сериала, при этом уже предлагается специальный тур по локациям, присутствующим в сериале.

Экскурсоводы также отмечают, что посетители все чаще спрашивают о местах и событиях, о которых они узнали по сериалу.

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Антон Тараненко из управления туризма Киевской городской администрации сообщает, что киевские власти вместе с представителями бизнеса также планируют сделать комплексный тур по местам съемок и событий сериала.

Предполагается, что тур стартует в Киеве, где посетителям покажут места, изображенные в сериале, а финалом станет путешествие в зону отчуждения. Там проведут экскурсию по улицам Припяти, а затем привезут посетителей к ЧАЭС и в Чернобыль.

На данный момент КГГА ведет переговоры и консультации по наполнению такого тура с некоторыми представителями профильных туристических операторов.

Туры на английском языке в среднем стоят 100 долларов с человека. Ежегодно "зону" посещает более 70 тысяч туристов, большинство из которых иностранцы.

Как сообщали новости "Сегодня", сериал "Чернобыль" стал мировым рекордсменом по количеству просмотров:


Кроме того, журналисты "Сегодня" выяснили, как легально купить тур в Чернобыльскую зону.

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Тег туризм, сериал, туристы, Чернобыль, иностранцы, припять, ЧАЭС, Украина, зона отчуждения, экскурсии, зона ЧАЭС, туры

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