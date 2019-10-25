Бутенко: Доверие к государству – ключевое требование для инвестиций в Украину

Реклама

Доверие – это ключ, который может открыть Украине путь к долгосрочному развитию в период трансформаций. Такое мнение высказал Виталий Бутенко, генеральный директор D.Trading, в ходе VI форума "Дирижеры изменений", который прошел в Киеве.

"Доверие к государству – это основа для принятия решения любым инвестором – и национальным, и международным. ДТЭК активно поддерживает европейский выбор Украины, реформу рынка электроэнергии, потому что наш выбор – это честная конкуренция, это открытые и понятные правила ведения бизнеса для всех игроков рынка, гарантированные государством", – отметил Виталий Бутенко.

Он также напомнил, что доверие начинается с открытости. Именно открытость – одна из пяти ценностей ДТЭК с момента основания компании и основа корпоративной культуры компании.

"Сегодня мы понимаем, что ДТЭК – каким он стал спустя 14 лет – был бы невозможен без доверия – партнеров, общества, сотрудников. Мы открыты к партнерству и диалогу со всеми, кто разделяет наши ценности и стремится сделать Украину сильной и независимой", – сказал топ-менеджер.

По мнению Виталия Бутенко, модель взаимоотношений любого бизнеса с внешними партнерами начинается с того, какая внутренняя культура компании.

"У нас работает 80 тысяч человек, чтобы они работали, как единое целое, мы обеспечиваем качественные условия работы и открытый диалог с ними. Наши сотрудники – это наша наибольшая ценность. И мы стремимся быть для них лучшим работодателем. Например, за 14 лет не было ни одной задержки зарплат, даже в кризисные годы. Кроме того, мы обеспечиваем возможность обучения и развития для каждого работника ДТЭК и заботимся об их безопасности. В частности, в охрану труда и промышленную безопасность компания инвестирует более 500 млн грн в год", – сказал генеральный директор D.Trading.

Ежегодный Форум "Дирижеры изменений", организованный компанией Deloitte Ukraine, – дискуссионная платформа, которая ежегодно объединяет амбициозных бизнес-лидеров, авторитетных общественных и государственных деятелей, лидеров мнений для общей цели – трансформации себя, собственного бизнеса и государства.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама