Часть украинского бизнеса не сможет использовать смартфоны вместо кассы

Некоторые отрасли в Украине по техническим причинам лишены возможности применять программные регистраторы расчетных операций (РРО), которые введены с 1 августа. Об этом сообщила заместитель министра финансов Светлана Воробей.

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"Еще на этапе разработки и внедрения мы поняли, что для некоторых отраслей этот программный продукт будет невозможно применять. Например, АЗС... Там есть такие функции, которые ПРРО пока что не обеспечивает. На сегодня вся эта отрасль не сможет его применять. Это уже отображено в наших нормативных документах", – цитирует чиновницу "Интерфакс-Украина".

По словам Воробей, по итогам первого месяца-трех работы системы "РРО в смартфоне" Минфин сможет говорить о популярности или непопулярности этих решений.

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"На первом этапе мы хотим понять функциональность и удобство этого продукта для бизнеса", - добавила замминистра.

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Как сообщалось, с 1 по 3 августа "кассовые аппараты в смартфоне" установили 22,5 тыс. предпринимателей. В Минфине рассчитывают, что введение программного РРО является шагом к детенизации экономики. Само приложение можно скачать на сайте Государственной налоговой службы (ГНС).

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