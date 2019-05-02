Что делать, если работодатель "кормит завтраками" по поводу официального оформления

Как доказать факт работы на предприятии, если нет записи в трудовой книжке

Фото: Григорий Салай, Сегодня

"Меня обещали трудо­устроить официально, но уже 7 месяцев я слышу только отговорки. Теперь они узнали, что я беременна, и совсем не хотят брать на работу. Как я могу доказать, что работаю на этом предприятии?" — Анастасия Волкова, г. Кривой Рог.

Отвечает Юлия Молдован, Каховский местный центр БВПП:

"Каждому Конституцией Украины гарантировано право на труд. Оно включает возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, который человек свободно выбирает или на который свободно соглашается.

В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 232 Кодекса законов о труде Украины (далее — КЗоТ) в судебном порядке рассматриваются трудовые споры работников об оформлении трудовых отношений при выполнении ими работы без заключения трудового договора и установления периода такой работы.

Для защиты своих прав работнику необходимо обратиться в суд с исковым заявлением, в котором указать период работы, должность (профессию), по которой он был привлечен к работе, указать непосредственную работу, которую работник выполнял, кому в процессе выполнения работы был подчинен, какой режим работы и продолжительность рабочего времени была определена работодателем, отметить факт невнесения записи в трудовую книжку о приеме на работу, требовать от суда признать отношения между работником и работодателем трудовыми, обязать работодателя внести запись о работе в трудовую книжку и выплатить заработную плату.

Доказательствами в суде могут быть: свидетельства уволенных работников, ранее официально работающих у вашего работодателя (ключевыми будет наличие трудового договора или записи в трудовой книжке); расчетные листы о заработной плате (иногда работодатель выдает их неоформленным работникам); штатное расписание; фотографии на рабочем месте, в процессе работы; пропуск, выписанный на работника; другие доказательства, подтверждающие факт наличия трудовых отношений.

Согласно ст. 184 КЗоТ, запрещается отказывать женщинам в приеме на работу и снижать им заработную плату по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей в возрасте до трех лет, а одиноким матерям — при наличии ребенка в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью.

Согласно ч. 6 ст. 235 КЗоТ, при вынесении решения об оформлении трудовых отношений с работником, который выполнял работу без заключения трудового договора, и установление периода такой работы или работы на условиях неполного рабочего времени, в случае фактического выполнения работы полное рабочее время, установленный на предприятии, в учреждении, организации, орган, рассматривающий трудовой спор, одновременно принимает решение о начислении и выплате такому работнику заработной платы в размере не ниже средней заработной платы по соответствующему виду экономической деятельности в регионе в соответствующем периоде без учета фактически выплаченной заработной платы, о начислении и уплате, согласно законодательству, налога на доходы физических лиц и суммы единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за установленный период работы".

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