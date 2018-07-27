Цукерберг резко обеднел и опустился в рейтинге самых богатых людей мира

Сегодня, 09:20

Падение рыночной капитализации Facebook стало самым стремительным за всю историю компании

Марк Цукерберг. Фото: AFP
Марк Цукерберг. Фото: AFP

Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг опустился в рейтинге самых богатых людей мира по версии агентства Bloomberg с третьей до шестой позиции, потеряв 15 млрд долл.

Причиной стало резкое падение акций Facebook. Так, после закрытия торговой сессии Нью-йоркской биржи 26 июля акции Facebook упали почти на 19% до отметки 176,26 долларов за акцию.

Рыночная капитализация компании сократилась на 119,4 млрд долларов, и это стало самым резким падением в ее истории, отмечает Bloomberg.


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Состояние Цукерберга теперь оценивается в 70,6 млрд долларов, он расположился на шестой позиции в рейтинге самых богатых людей мира между основателем испанского текстильного концерна Inditex и торговой марки Zara Амансио Ортегой (73,4 млрд долларов) на пятом месте и мексиканским миллиардером Карлосом Слимом (62,4 млрд долларов) на седьмом месте.

Ранее Цукерберг занимал третье место в этом рейтинге.

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Падение стоимости акций Facebook связано с тем, что прогнозы аналитиков о результатах работы Facebook по итогам второго квартала оказались завышенными. Аналитики прогнозировали выручку в размере 13,36 млрд долларов, однако она достигла 13,23 млрд долл.

Напомним, компания Facebook вынуждена платить штрафы из-за утечек данных.
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