Для мобильных операторов в Украине придумали новый запрет

Иллюстрация / Фото: Pixabay

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В Украине хотят запретить операторам включать в тариф услуги, которые не касаются мобильной связи – доступ к видео или музыке и другому контенту. Так, профильная Нацкомиссия предложила Кабмину ввести запрет на подключение услуг, которые не входят в тариф, если абонент не давал на это согласия. Об этом идет речь в материале сайта "Сегодня" "Только по согласию абонента: мобильным операторам запретят включать в тариф лишние услуги".

Предлагается разделить услуги связи и услуги доступа к контент-ресурсам. Согласие может быть в форме голосового сообщения оператору, текстового подтверждения или через набор кода.

"Контент-ресурсы – это платная информационная, справочная, развлекательная или другая услуга. Именно на эти услуги введут согласие для их получения", – говорится в материале.

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Если на счете абонента нет денег, или же сумма меньше граничной (определяется договором), то оператор не имеет права снимать деньги за услуги. Также абонент может отказаться от услуг, которые ему не нужны, позвонив оператору, отправив текстовое сообщение или код подтверждения.

В проекте постановления четко указано "не предоставлять потребителям услугу, которую они не заказывали, и согласие на получение которой они не давали".

Подробности узнавайте на сайте "Сегодня":

Только по согласию абонента: мобильным операторам запретят включать в тариф лишние услуги

О том, как правильно пользоваться функциями защиты своих мобильных устройств, смотрите в видеосюжете:

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