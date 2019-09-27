Только по согласию абонента: мобильным операторам запретят включать в тариф лишние услуги

Национальная комиссия по вопросам связи приняла за основу проект изменений в порядок предоставления и получения телекоммуникационных услуг

Фото: pixabay.com

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Никаких лишних услуг без ведома абонента. В Украине хотят запретить операторам включать в тариф услуги, которые не касаются мобильной связи – доступ к видео или музыке и другому контенту. Без согласия абонента также нельзя будет подключать услуги, которые не входят в тариф. Сейчас операторы никак не ограничены. Они могут сменить тариф или подключить дополнительную услугу абоненту, а уведомляют об этом постфактум.

Что изменится для абонентов

"Я довольно часто плачу за телефон моей мамы и решил посмотреть, за что я плачу – потому что ее пакет такой, что деньги списываются только за звонки, без абонплаты. Открыл кабинет пользователя. За август, кроме звонков, имею такое "Контент услуга (смс) 12,76 грн". Оказалось, что "У Вас активирована подписка" Изучаем английский " и каждую неделю по 3,19 списывают. Миллион бабушек – это уже почти 13 млн гривен в месяц – тоже деньги. Проверьте телефоны родителей", – пишет в Facebook Олег Таран.

Национальная комиссия в сфере связи и информатизации хочет запретить услуги, на которые абонент не давал согласия. Предлагается разделить услуги связи и услуги доступа к контент-ресурсам. Согласие может быть в форме голосового сообщения оператору, текстового подтверждения или через набор кода.

Контент-ресурсы – это платная информационная, справочная, развлекательная или другая услуга. Именно на эти услуги введут согласие для их получения.

Если на счете абонента нет денег, или же сумма меньше граничной (определяется договором), то оператор не имеет права снимать деньги за услуги. Также абонент может отказаться от услуг, которые ему не нужны, позвонив оператору, отправив текстовое сообщение или код подтверждения.

В проекте постановления четко указано "не предоставлять потребителям услугу, которую они не заказывали, и согласие на получение которой они не давали".

Если абонент заказал услугу, то деньги должны списаться только после того, как услуга станет доступной. А если услуга предоставляется через исходный звонок на определенный номер, то при наличии технической возможности сети или оборудования.

Этот проект взят за основу, однако пока еще находится на общественном обсуждении.

Реакция операторов на грядущие новшества

Проект изменений в Постановление КМУ №295 не является окончательным документом, и у телеком-рынка есть установленное законом время на то, чтобы внести свои правки и предложения.

Однако мобильные операторы заявили сайту "Сегодня", что и раньше не подключали услуги без согласия абонента.

Не читайте личную переписку тайно от своего партнера / Фото: stocksnap.io

В "Тримоб" поясняют, что обычно контент-услуги предоставляют не сами операторы, а отдельные провайдеры или агрегаторы контента.

"У каждого из операторов, конечно же, свой подход к наполнению тарифного плана. Например, в тарифных планах "ТриМоб" контент-услуги никогда не закладываются, все прозрачно и абонент платит за дополнительно заказанные им услуги отдельно – это его осознанный выбор", – прокомментировали в пресс-службе оператора.

Подключение любых контент-слуг базируется на действиях самого абонента, рассказывают в "Киевстар". Абонент сам заказывает услугу по SMS, через голосовое сообщение или принимая условия на сайте услуги, и так далее. Точно так же клиент может отказаться от услуги в любой момент.

"Киевстар" внимательно относится к работе с компаниями, у которых наши клиенты заказывают информационно-развлекательный контент. Мы контролируем, чтобы механизм заказа был максимально прозрачным и понятным клиенту. До того, как заказать услугу, абонент получает информацию в SMS-сообщении или на сайте контент-провайдера о содержании и стоимости сервиса. Сразу после заказа или подключения услуги абонент информируется о сумме списания, о поставщике услуги, и о том, как от данной услуги отказаться. Информация об услугах и их стоимости, списании средств со счета, детализация расходов доступна абоненту в его личном кабинете в системе "Мой Киевстар", – пояснили в компании.

Будут ли операторы поднимать стоимость тарифов, если убрать из них контент-услуги? В "ТриМоб" считают, что нет. Однако, доля дохода от подобных услуг у всех разная, поэтому все решения операторов будут индивидуальными.

Напомним, ранее в Украине операторам связи запретили менять тарифные планы без согласия абонента.

А совсем недавно большой шум вызвал законопроект о покупке SIM-карт по паспорту и блокировании "серых" телефонов.

Также новости "Сегодня" рассказывали, что воры в Украине открыли охоту на мобильные телефоны. О самых опасных для собственников гаджетах местах узнавайте из видео:

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