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ДТЭК вывел на рынок розничный бренд – YASNO

7 ноября, 15:12

Новости компаний

YASNO будет поставлять электроэнергию 3,5 миллионам украинцев и юридическим лицам

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ДТЭК вывел на рынок розничный бренд – YASNO. Уже с ноября клиентские бизнесы группы начнут предоставлять свои услуги под новой торговой маркой. YASNO будет поставлять электроэнергию 3,5 миллионам украинцев и юридическим лицам в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях. Бренд также предложит клиентам решения по энергоэффективности, оборудованию "умных домов" и электромобильности.

"Развитие клиентских бизнесов и сервисов – стратегический приоритет ДТЭК. Сегодня, благодаря реформе, рынок электроэнергии Украины становится открытым и конкурентным. Используя новые возможности, мы одними из первых в стране выводим на рынок розничный энергетический бренд. Это европейский опыт и практика. Мы планируем привнести в Украину западный уровень сервисов и качества, который заслуживают украинцы, и рассчитываем, что наш пример станет отправной точкой для перезагрузки коммунальных и энергетических услуг в стране в целом", – сказал Максим Тимченко, генеральный директор ДТЭК.

Первые четыре современных центра обслуживания клиентов под брендом YASNO уже начали свою работу в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях, где расположены компании-поставщики группы ДТЭК. К концу 2019 года будут ребрендированы еще 15 центров. К середине следующего года планируется обновить все 65 отделений.

"Это не просто смена вывесок. Открывая новые отделения, мы меняем бизнес-процессы и подходы к работе с клиентами. Наша команда уже улучшила оперативность кол-центров, развивает цифровые каналы обслуживания – такие как мобильные приложения, Viber- и телефонные чат-боты, онлайн-кабинеты. Наша амбиция – чтобы со временем энергетические сервисы не уступали по своей комфортности и качеству услугам мобильных операторов или интернет-провайдеров", – отметил Абдулла Кёксал, генеральный директор YASNO.

Помимо поставки электроэнергии, YASNO будет развивать три направления:

  • YASNO Smart – двузонные счетчики и умный свет (ранее услуга предоставлялась под брендом Розумный WATT);
  • YASNO Е-Mobility – сеть быстрых зарядок для электромобилей (ранее работала под названием STRUM). Новой услугой станет оборудование зарядок для домов и корпоративных клиентов;
  • YASNO Energy Efficiency – крышные солнечные панели, системы хранения электроэнергии, энергоаудит, энергосервис и энергоменеджмент.

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