Рынок электроэнергии в Украине: как покупать киловатты по более низкой цене

Реклама

Покупать киловатты по более низкой цене станет возможным благодаря рынку электроэнергии в Украине, – заявили на престижном форуме зарубежные экономисты. Нашу страну похвалили за удачный запуск. А чиновникам посоветовали не вмешиваться. Что и как изменит этот рынок?

На часах почти полночь, а дискуссии на форуме Ялтинской Европейской Стратегии – продолжаются. Именитые европейские экономисты думают, как Украине достичь энергетической независимости от России.

"Ключевая вещь, которая поможет вашей энергетической независимости, – это сохранение энергоресурсов. В Украине – огромный потенциал. И вы привлечете гораздо больше инвесторов, если будете работать над сектором возобновляемой энергетики в частности", – отметил Алан Пию, вице-президент Европейского банка реконструкции и развития.

Укрепить энергонезависимость – поможет и рынок электроэнергии. В Украине его запустили в июле, и теперь за право поставлять киловатты потребителям бороться более 600-ти трейдеров. Выше конкуренция – выше качество. И низкая цена, – говорят эксперты.

"Это будут преимущества для потребителей. И ядерная энергетика, и электроэнергетика, и возобновляемая - солнце, ветер, – это сейчас очень важно, чтобы эти рынки открывались", – говорит Энди Хандер, президент американской торговой палаты.

Но не успел молодой рынок укрепиться, – как в парламенте нашлись те, кто хочет этот прорыв в энергетике – отложить. Якобы еще рано. Но зарубежные аналитики от проволочек предостерегают. И напоминают: интеграция с европейским энергетическим пространством возможна, только если в Украине будут действовать правила рынка.

"Я слышал, сколько было опасений по мере приближения 1 июля – с этой даты должен был запуститься рынок электроэнергии. Но все прошло успешно, важно не отступать. И не допускать ручного регулирования ценовой политики со стороны правительства. Иначе есть риск манипуляции со стороны отдельных групп", – считает Эдвард Чоу, научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в США.

Западные аналитики советуют забыть о государственном регулировании. Только тогда исчезнет коррупция. А выигрывают все украинцы. Как же, – объясняет Шевки Аджунер, котрый пять лет руководил представительством Европейского банка реконструкции и развития в Украине.

"Цены для потребителей будут падать, а производители за них бороться. Чтобы быть успешными, вы должны поддерживать главный принцип рынка электроэнергии – конкуренцию", – отмечает эксперт.

Когда поставщик бороться за потребителей, – качество услуг будет расти. И от запуска рынка выигрывает каждый, кто включает свет.

Новости "Сегодня" сообщали, что с 1 июля 2019 года в Украине заработала новая модель рынка электроэнергии. Реформа этого рынка предусматривает внедрение европейской модели, которая направлена на стимулирование конкуренции.

Европейский банк реконструкции и развития призвал президента Владимира Зеленского решить проблему выплат по "зеленому тарифу", возникшую после решения Окружного админсуда Киева.

А владельцы станций, работающих от энергии солнца, ветра и биотоплива уже подсчитывают убытки от данного решения. Подробнее смотрите в нашем сюжете.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама