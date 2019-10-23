Эксклюзив: Алексей Гончарук рассказал, как собирается в три-четыре раза увеличить инвестиции в Украину

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В студии программы "Сегодня" премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство планирует в последующие пять лет привлечь в страну 50 млрд. долларов инвестиций.

Таким образом, если сравнивать среднегодовой объем планируемых инвестиций с цифрами двух последних лет, поток вложений должен увеличиться в три-четыре раза.

"Инвестиции нужно нарастить постепенно. В следующем году мы не ожидаем, конечно, сразу 10 млрд. долларов. Конечно, мы ожидаем, что они будут постепенно накапливаться и расти. Главное, что нам нужно понять: для того, чтобы у тебя были в современном мире доступные ресурсы, ты должен иметь доверие", – заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По словам главы правительства, Украина должна иметь доверие среди людей, которые могут размещать такие деньги.

"В мире огромное количество дешевых "длинных" денег. Вот посмотрите, какие кредиты у нас в банках. Может ли сегодня человек нормально пойти в банк, и взять кредит для покупки, например, квартиры, машины? Это кабальные условия. Почему так происходит? Почему в банках такие дорогие деньги? Потому что, в том числе, национальный банк вынужден давать под высокую ставку эти ресурсы банкам. А почему Национальный банк так делает? Потому что в Украине нет доверия. Мы вместе должны работать для того, чтобы к концу следующего года кредитная ставка максимально уменьшилась, ресурсы стали дешевле и людям было что инвестировать в свой собственный бизнес", – объяснил Алексей Гончарук.

Премьер-министр заявил, что Украина для многих еще ассоциируется с коррупцией. Но в украинской власти, считает Алексей Гончарук, наступила смена поколений, благодаря чему вместе Украина может завоевать доверие мира.

"Мы исходим из того, что у нас – самый молодой президент, молодой парламент, молодое правительство. На самом деле, наступила смена поколений. И мы должны использовать эту энергию для того, чтобы изменить лицо Украины в мире. Экономика – это о эмоциях. Это о том, чтобы убедить, что в нашей стране возможно развитие и возможное возрождение", – говорит Алексей Гончарук.

Об инвестиционной привлекательности Украины премьер-министр собирается рассказать гостям инвестиционного форума, который состоится в Мариуполе 29 октября.

"Я даже пример могу привести. Вот смотрите: дорога Запорожье-Мариуполь. Можно сколько угодно планировать, строить, а можно взять и сделать. За последние три месяца эта дорога была доведена фактически до толкового состояния, и по ней можно теперь нормально ездить. Ты взял один проект и довел его до конца. И это результат, в том числе, и нашей команды".

Алексей Гончарук заявил, что на инвестиционном форуме пойдет речь и об инвестициях в Мариуполь.

"Мы хотим показать, что Мариуполь как город для нас очень важный. И что мы в короткое время можем делать успешные инвестиционные проекты".

По словам премьера, гостями инвестиционного форума в Мариуполе станут вице-президент Всемирного банка, вице-президента ЕБРР, а также авторитетные в финансовом мире эксперты.

"У нас огромный потенциал как у страны. Мы видим, что президент сегодня сказал, что у нас плодородная земля. Это не единственное наше преимущество. Но мы должны научиться этими преимуществами пользоваться. И мы это сделаем", – заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Напомним, первый инвестиционный форум RE:THINK. Invest in Ukraine по инициативе президента Украины и при поддержке Кабинета Министров Украины состоится 29 октября в Мариуполе. Более 400 представителей власти и бизнеса встретятся для обсуждения перспектив развития региона и улучшения инвестиционного климата государства. Форум станет первым событием такого масштаба за пределами столицы.

Напомним, в сентябре президент Владимир Зеленский призвал международный бизнес вкладывать инвестиции в Украину.

В то же время в правительстве подсчитали, что Украина за ближайшие пять лет должна привлечь 50 млрд долларов инвестиций, чтобы достичь роста валового внутреннего продукта на 40%.

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