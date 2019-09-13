Зеленский призвал международный бизнес инвестировать в Украину

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международный бизнес делать инвестиции в Украину. Об этот Глава государства заявил на международном форуме "Ялтинская европейская стратегия YES-2019".

"У нас есть ряд проектов, куда я, под мои личные гарантии, гарантии защиты, приглашаю иностранный бизнес. Это энергетика, инфраструктура, прозрачные оборот земель", – сказал Зеленский.

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В частности, президент презентовал проект по ирригации земли в южных регионах страны, новый курорт на берегу Черного моря, горнолыжные курорты в Славском и Боржаве, развитие острова Хортица, межуниверситетский IT-кластер в Харькове, центр кинопроизводства в Киеве, масштабный парк развлечений для гостей из восточной и центральной Европы.

Как сообщали новости "Сегодня", всего на форуме YES соберутся 400 ведущих политиков, дипломатов и бизнесменов из 26 стран. Нынешняя встреча будет посвящена поиску правительствами стран мира рецепта счастья для своих граждан.

Основателем Ялтинской европейской стратегии является Виктор Пинчук, известный украинский бизнесмен и меценат. Именно он в июле 2004 года пригласил около 30 европейских лидеров для обсуждения перспектив вступления Украины в ЕС. И уже на второй день конференции несколько участников предложили создать международную организацию, которая будет содействовать евроинтеграции Украины. Так Ялтинский европейский семинар превратился в Ялтинскую европейскую стратегию, независимый благотворительный фонд. Читайте подробней, что нужно знать о Ялтинской европейской стратегии YES.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что Кабинет министров Украины планирует обеспечить рост украинской экономики в ближайшие годы за счет притока прямых иностранных инвестиций.

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