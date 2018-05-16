Эксперты назвали пугающие последствия ответа России на санкции США
Ассоциация европейского бизнеса обратилась к российскому парламенту
Принятие ответных мер России на новые санкции США может привести у ухудшению делового климата РФ. К такому выводу пришли специалисты Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), передает ТАСС.
"Мы опасаемся, что европейский бизнес может оказаться зажатым в тиски российско-американских санкций, что повлечет за собой снижение инвестиционной привлекательности российского рынка и ухудшение делового климата в стране в целом", – добавили в АЕБ.
В ассоциации также призвали к выработке максимально взвешенного подхода к данному законопроекту с целью "минимизации пагубных последствий для сотрудничества между российскими и европейскими компаниями".
Как отметили в АЕБ, изменения в Уголовный кодекс РФ, предполагающиеся законопроектом, представленном на первом чтении в российской Госдуме, "содержат настолько широко сформулированные составы уголовных преступлений, что их применение может поставить под удар представителей не только иностранного, но и российского бизнеса".
Напомним, Госдума РФ 15 мая единогласно приняла в первом чтении проект закона об уголовной ответственности за присоединение к режиму антироссийских ограничительных мер на территории РФ. Законопроект вносит поправки в Уголовный кодекс РФ, который дополняется новой статьей "Ограничение или отказ в совершении обычных хозяйственных операций или сделок в целях содействия в исполнении мер ограничительного характера, введенных иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией". Максимальное наказание по ней предусматривается в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
Об эффекте антироссийских санкций США читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Обвал российской экономики: насколько все серьезно и есть ли угрозы для Украины".
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