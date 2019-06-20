"Это трэш": Зеленского возмутило "безнадежно устаревшее" законодательство
Президент раскритиковал Трудовой и Жилищный кодексы
Украине нужен новый кодекс законов о труде, как как старый КЗоТ "безнадежно устарел". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с бизнес-сообществом.
"Безнадежно устарел кодекс законов о труде. Он был создан в 1971 году, когда всеми предприятиями владело государство, и фактически он должен был защитить работника государственного завода от произвола советского чиновника. Сейчас, в 21-м веке, мы предлагаем те же правила для предпринимателей, для офисов иностранных и инновационных компаний и не удивительно, что они не хотят их принимать", – сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что верит в способность украинцев самостоятельно принимать правильные и современные решения, и потому считает декоммунизацию госрегулирования и либерализацию экономики приоритетом своей команды.
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Также Зеленский отметил, что Жилищный кодекс тоже нуждается в обновлении.
"Сейчас 2019 год и до сих пор действует украинский закон, регулирующий жилищные отношения, простите, это трэш, и это должно уйти в историю", – заявил Зеленский.
Он также отметил, что Украине необходимо избавиться от "нафталинового постсоветского регулирования", которое внедрялось для плановой экономики.
"Запреты для взрослого человека свободно распоряжаться своим имуществом, а именно: землей, валютными ценностями, или запрет свободно заниматься деятельностью, которая не причиняет другим вред, например, играть в легальные азартные игры... все эти запреты должны быть отменены", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, в Украине принятие обновленного Трудового кодекса маячит на горизонте еще с 2015 года. Его проект Верховная Рада в первом чтении приняла еще четыре года назад.
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