"Это трэш": Зеленского возмутило "безнадежно устаревшее" законодательство

Президент раскритиковал Трудовой и Жилищный кодексы

Фото: president.gov.ua

Украине нужен новый кодекс законов о труде, как как старый КЗоТ "безнадежно устарел". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с бизнес-сообществом.

"Безнадежно устарел кодекс законов о труде. Он был создан в 1971 году, когда всеми предприятиями владело государство, и фактически он должен был защитить работника государственного завода от произвола советского чиновника. Сейчас, в 21-м веке, мы предлагаем те же правила для предпринимателей, для офисов иностранных и инновационных компаний и не удивительно, что они не хотят их принимать", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что верит в способность украинцев самостоятельно принимать правильные и современные решения, и потому считает декоммунизацию госрегулирования и либерализацию экономики приоритетом своей команды.

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Также Зеленский отметил, что Жилищный кодекс тоже нуждается в обновлении.

"Сейчас 2019 год и до сих пор действует украинский закон, регулирующий жилищные отношения, простите, это трэш, и это должно уйти в историю", – заявил Зеленский.

Он также отметил, что Украине необходимо избавиться от "нафталинового постсоветского регулирования", которое внедрялось для плановой экономики.

"Запреты для взрослого человека свободно распоряжаться своим имуществом, а именно: землей, валютными ценностями, или запрет свободно заниматься деятельностью, которая не причиняет другим вред, например, играть в легальные азартные игры... все эти запреты должны быть отменены", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, в Украине принятие обновленного Трудового кодекса маячит на горизонте еще с 2015 года. Его проект Верховная Рада в первом чтении приняла еще четыре года назад.

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