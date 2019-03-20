Еврокомиссия наложила на Google миллиардный штраф
Интернет-корпорацию признали виновной в нарушении европейских норм по конкуренции с 2006 по 2016 год
Американский интернет-гигант Google должен заплатить Евросоюзу 1,49 млрд евро.
Как сообщила 20 марта еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер, такой штраф для корпорации определила Еврокомиссия, признав ее виновной в нарушении европейских норм по конкуренции при размещении рекламы в интернете и ее выделении при поиске в сети.
"Еврокомиссия сегодня приняла решение о вынесении штрафа в отношении Google в размере 1,49 млрд евро за нарушение норм по конкуренции при размещении онлайн-рекламы и ее выделении в результатах поиска в сети", — заявила она на брифинге в Брюсселе.
По словам еврокомиссара, все нарушения зафиксированы в контрактных обязательствах, которые Google навязал своим партнерам — владельцам веб-сайтов. В целом, расследование Еврокомиссии охватывает период с 2006 по 2016 год.
Таким образом, Европа наказывает компанию уже второй раз за год – в июле Google вынесли штраф на рекордную сумму в 4,3 миллиарда евро за нарушения антимонопольного законодательства по делу, связанному с операционной системой Android.
Кроме того, в этом году Национальная комиссия по информатике и свободам Франции удовлетворила иск гражданских ассоциаций и оштрафовала Google на 50 млн евро за недостаточное информирование юзеров при получении согласия на обработку и использование их данных в Сети.
Мы также писали, что минувшей зимой Роскомнадзор оштрафовал Google на 8 тыс. долларов за то, что компания все еще не подключилась к Федеральной государственной информационной системе.
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