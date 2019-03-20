Еврокомиссия наложила на Google миллиардный штраф

Интернет-корпорацию признали виновной в нарушении европейских норм по конкуренции с 2006 по 2016 год

Маргрете Вестагер. Фото: AFP

Еврокомиссия наложила на Google миллиардный штраф //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/227/d01/5c9227d01145a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/227/d01/5c9227d01145a.jpg 2019-03-20T13:49:00+02:00 Бизнес Интернет-корпорацию признали виновной в нарушении европейских норм по конкуренции с 2006 по 2016 год

Американский интернет-гигант Google должен заплатить Евросоюзу 1,49 млрд евро.

Как сообщила 20 марта еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер, такой штраф для корпорации определила Еврокомиссия, признав ее виновной в нарушении европейских норм по конкуренции при размещении рекламы в интернете и ее выделении при поиске в сети.

"Еврокомиссия сегодня приняла решение о вынесении штрафа в отношении Google в размере 1,49 млрд евро за нарушение норм по конкуренции при размещении онлайн-рекламы и ее выделении в результатах поиска в сети", — заявила она на брифинге в Брюсселе.

По словам еврокомиссара, все нарушения зафиксированы в контрактных обязательствах, которые Google навязал своим партнерам — владельцам веб-сайтов. В целом, расследование Еврокомиссии охватывает период с 2006 по 2016 год.

Таким образом, Европа наказывает компанию уже второй раз за год – в июле Google вынесли штраф на рекордную сумму в 4,3 миллиарда евро за нарушения антимонопольного законодательства по делу, связанному с операционной системой Android.

Кроме того, в этом году Национальная комиссия по информатике и свободам Франции удовлетворила иск гражданских ассоциаций и оштрафовала Google на 50 млн евро за недостаточное информирование юзеров при получении согласия на обработку и использование их данных в Сети.

Мы также писали, что минувшей зимой Роскомнадзор оштрафовал Google на 8 тыс. долларов за то, что компания все еще не подключилась к Федеральной государственной информационной системе.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Еврокомиссия наложила на Google миллиардный штраф". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.