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Франция наложила на Google колоссальный штраф

Сегодня, 18:37

Компанию в очередной раз уличили в нарушении законодательства о защите персональных данных пользователей

Фото: AFP
Франция наложила на Google колоссальный штраф //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5f5/0f8/5c45f50f854ec.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5f5/0f8/5c45f50f854ec.jpg Евросоюз Компанию в очередной раз уличили в нарушении законодательства о защите персональных данных пользователей

Французский регулятор, Национальная комиссия по информатике и свободам (CNIL), удовлетворил ходатайство гражданских ассоциаций "Не ваше дело" (None Of Your Business) и "Квадратура сети" (La Quadrature du Net) и оштрафовал американскую корпорацию Google на 50 млн евро.

21 января на сайте комиссии заявили, что браузер компании Chrome недостаточно информировал юзеров при получении согласия на обработку и использование их данных.

Это является максимальным наказанием за нарушение законодательства о защите персональных данных интернет-пользователей и оно было применено впервые.

"Google полагается на согласие пользователей на обработку их данных в целях персонализации рекламы. Тем не менее, по мнению надзорного органа, согласие получается неправильным образом", — говорится в заявлении.

В частности, корпорацию обвиняют в том, что из предоставляемых ею документов неясно, каким именно сайтам и в каком объеме предоставляется доступ к данным пользователей. Кроме того, информация о целях сбора данных и длительности их хранения разбросана по разным документам.

"Пользователи не могут понять масштабы применяемых Google процедур. Кроме того, предоставляемая информация не обладает достаточной конкретикой, позволяющей пользователям понять, что юридическим основанием для обработки их персональных данных для целевой рекламы является их собственное согласие, а не законный [по умолчанию] интерес Google", – резюмировали в CNIL.

Напомним, что в 2014 году Франция уже штрафовала компанию приблизительно с той же формулировкой.

Мы также писали, что еще за год до этого Google был оштрафован на 300 тыс. евро и тоже за нарушение правил безопасности данных.

Кроме того, в прошлом году Роскомнадзор оштрафовал Google, который не подключился к Федеральной государственной информационной системе.

интернет, Франция, штраф, Google, персональные данные

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Источник:

ТАСС

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