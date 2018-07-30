Гаджеты Apple могут подорожать из-за торговой войны

Всех за подорожанием напитков Coca-Cola из-за торговой политики США могут вырасти цены и на продукцию Apple. Проблемы IT-гиганта может вызвать то, что президент США Дональд Трамп предложил ввести пошлины в 10% на товары из Китая – под ограничения рискуют попасть товары на сумму 200 млрд долларов, пишет Financial Times.

СМИ отмечают, что пострадать может самый быстрорастущий сектор продукции Apple, в который входят умные часы и колонки Apple Watch и HomePod и наушники AirPods.

Пока основные девайсы компании – iPhone и компьютеры Mac – не попадают под действия пошлин Трампа.

"Apple может быть вынуждена поднять цены в США, чтобы компенсировать повысившиеся пошлины, или принять удар по показателям доходности", — отмечает газета.

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Ограничения могут коснуться и продукции конкурентов Apple, это товары компаний Amazon, Google и Sonos.

"Повышение градуса риторики между США и Китаем – это один их "крупнейших рисков" для стоимости акций Apple в течение всего времени до презентации нового iPhone", – пишет издание, ссылаясь на записку аналитиков Morgan Stanley.

Напомним, торговая война между США и Китаем вышла на новый виток — страны вводят новые многомиллиардные пошлины друг против друга. "Сегодня" разобралась, какую выгоду может получить Украина от противостояния двух крупнейших экономик мира. Новые пошлины США против Поднебесной действуют на 818 видов товаров (около 34$ млрд ежегодно), среди которых автомобили, запчасти для самолетов и компьютеров. Китай, в свою очередь, ввел пошлины на 659 американских товаров (авто и морепродукты) примерно на такую же сумму.