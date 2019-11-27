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Глава "Антонова" заявил об угрозе остановки предприятия из-за старого оборудования

27 ноября, 20:30

Также Александр Донец отметил нехватку средств на обновление, так как нет заказчика

Фото: antonov.com/

Фото: antonov.com/

Износ основных средств государственного предприятия "Антонов" составляет 80%, что в случае бездействия может привести к остановке работы предприятия через 5-7 лет.

Об этом заявил президент "Антонова" Александр Донец.

"У нас износ основных средств 80% в "Антонов". Еще 5-7 лет – и все", – сказал он.

По словам Донца, основная часть износа основных средств приходится на производственное предприятие – "Серийный завод "Антонов".

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Также Донец отметил нехватку средств на обновление, так как нет заказчика.

"У нас даже нет внутреннего рынка. Мы не получили ни одного заказа от Минобороны, пограничной службы, службы чрезвычайных ситуаций. У нас в сборочных цехах стоят в высокой степени готовности пять самолетов. Но нет наполнения и заказчика. Они нужны? Думаю, что нужны. Президент летает, и ему нравится", – сказал он.

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Как сообщали новости "Сегодня", в январе текущего года Аваков заявлял, что МВД закупит украинских самолетов на 450 млн долларов. Программу планируется реализовать за пять лет.

А в сентябре в Нежине представили самолеты для пограничников и спасателей, сделанные в Украине. "Сегодня" были свидетелями того, как оценили технику спасатели и пограничники. На площадке – пять маленьких самолетиков и каждый имеет особенности.

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Источник: УНИАН

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