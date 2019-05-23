Глава Huawei ответил на санкции США

По словам основателя компании, самое главное — хорошо делать свое дело

Фото: AFP

Huawei заявила, что готова к введенным со стороны США ограничениям, а внесение в черный список компаний, которым запрещено сотрудничество с резидентами США без специальной лицензии от властей, сильно не отразится на работе. Такое заявление сделал основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй на пресс-конференции, говорится в сообщении пресс-службы компании.

По его словам, самое главное для компании — хорошо делать свое дело. "То, что делает американское правительство, мы контролировать не можем", — сказал он. Жэнь уточнил, из-за действий США темпы роста компании могут немного замедлиться. Бизнесмен отметил, что в первом квартале операционные доходы Huawei по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросли на 39 процентов, в апреле было снижение до 25 процентов. "Возможно, к концу года опять будет снижение, но до отрицательного роста дело не дойдет. И отрасль от этого не пострадает", — сказал он.

Дональд Трамп 15 мая подписал распоряжение, объявляющее чрезвычайную ситуацию в США и запрещающее американским компаниям использовать телекоммуникационное оборудование, изготовленное фирмами, которые представляют угрозу нацбезопасности страны. В черный список компаний попала Huawei, которую до этого неоднократно обвиняли в сборе персональных данных пользователей и передаче их властям Китая.

Согласно новым правилам, компания может сотрудничать с американскими резидентами только со специальной лицензией. О прекращении работы с китайской компанией объявили Google, Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom. Однако уже 21 мая в США предоставили производителю смартфонов временные послабления на 90 дней во введенных против него ограничениях.

Напомним, 20 мая стало известно, что корпорация Google прерывает сотрудничество с Huawei. У китайской компании останется доступ к Android, но только в той версии, которая находится в открытых источниках. Huawei не сможет использовать сервисы и программы Google, в том числе магазин приложений Google play и электронную почту Gmail.

В целом экономические отношения Китая и США продолжают обостряться. Так, с 10 мая США повысили пошлины в отношении китайских товаров с 10% до 25% на общую сумму 200 млрд долларов. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще на 300 млрд долларов. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.

В ответ власти Китая заявили 13 мая, что с 1 июня 2019 года введут ответные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму 60 млрд долларов.

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