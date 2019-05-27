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Глава Huawei встал на защиту Apple

27 мая, 09:03

Чжэнфэй призвал не вводить ответные санкции против американской компании

Фото: AFP

Китай не должен вводить ограничения против американской компании Apple в ответ на решение США внести китайскую Huawei в "черный список". Об этом заявил генеральный директор Huawei Жэнь Чжэнфэй.

"Прежде всего, такое не произойдет. Во-вторых, если такое произойдет, то я первый выражу протест", − заявил Чжэнфэй в интервью Bloomberg.

По его словам, Apple − это ведущая в мире компания и без нее не было бы мобильного интернета. Гендиректор Huawei также назвал американскую компанию своим учителем.

 При этом Чжэнфэй признал, что санкции со стороны президента США Дональда Трампа помешают компании, однако Huawei найдет способы сохранить лидерство на рынке смартфонов и 5G.

Ранее СМИ сообщали, что Китай может принять ответные меры из-за запрета CША на торговлю с Huawei и они, вероятно, коснутся Apple.

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Напомним, Дональд Трамп 15 мая подписал распоряжение, объявляющее чрезвычайную ситуацию в США и запрещающее американским компаниям использовать телекоммуникационное оборудование, изготовленное фирмами, которые представляют угрозу нацбезопасности страны. В черный список компаний попала Huawei, которую до этого неоднократно обвиняли в сборе персональных данных пользователей и передаче их властям Китая.

Согласно новым правилам, компания может сотрудничать с американскими резидентами только со специальной лицензией. О прекращении работы с китайской компанией объявили Google, Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom. Однако уже 21 мая в США предоставили производителю смартфонов временные послабления на 90 дней во введенных против него ограничениях.

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Тег Китай, США, Apple, санкции, черный список, торговая война, Huawei

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