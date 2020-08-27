Глава TikTok неожиданно уволился из-за судов с администрацией Трампа

Майер не успел проработать на своей должности и трех месяцев

Главный исполнительный директор социальной сети TikTok Кевин Майер ушел в отставку меньше чем через три месяца после начала работы. Это произошло спустя несколько дней после того, как TikTok подал в суд на администрацию президента США Дональда Трампа. Компания пытается оспорить запрет властей на работу приложения в США, пишет Reuters.

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По словам Майера, за последние несколько недель "политическая ситуация резко изменилась" и ему пришлось переосмыслить корпоративные приоритеты.

"На этом фоне, а также поскольку мы ожидаем очень скоро достичь соглашения [с властями США], я с тяжелым сердцем хотел сообщить вам всем, что решил покинуть компанию", – заявил Майер.

TikTok подтвердил уход исполнительного директора.

Напомним, 3 августа Трамп заявил, что Microsoft или другая американская компания должна заключить сделку по приобретению TikTok у ByteDance до 15 сентября, иначе работа соцсети окажется вне закона. Кроме того, ByteDance должна избавиться от всех данных пользователей, полученных от TikTok и объединенной с ней соцсетью Musical.ly, а затем отчитаться об этом перед Комитетом по иностранным инвестициям США.

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Опасения администрации США в отношении TikTok связаны с подозрениями, что руководство компании занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.

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