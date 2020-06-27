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Google решил платить изданиям за новости

27 июня, 08:13

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Компания разработала новую систему из-за давления некоторых стран

Компания Google, которая ранее запустила новую социальную сеть, заявила, что готова платить новостным изданиям за "высококачественный контент". Речь идет о новой программе лицензирования, говорится в сообщении компании.

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О запуске новой программы лицензирования Google объявил на фоне растущего регуляторного и политического давления в США и Европе. В частности, в апреле этого года антимонопольная служба во Франции обязала Google платить местным издателям за использование новостей. Также о намерении вынудить Google и Facebook платить медиа заявляла Австралия.

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При этом Google уже подписал партнерские соглашения с местными и национальными изданиями в Германии, Австралии и Бразилии. В частности, с немецкой Der Spiegel, InQueensland и InDaily в Австралии, Diarios Associados в Бразилии. По данным Financial Times, компания начала переговоры с издателями из Нидерландов. Также Google продолжает переговоры с французскими издательствами.

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Google предлагает в некоторых случаях оплатить доступ к материалам под пейволлом. Отмечается, что это позволит издателям расширить аудиторию и открыть аудитории возможность читать контент, который они обычно не видят.

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Напомним, ранее стало известно, что Facebook теперь будет отмечать фейковые посты и в Украине. Новые меры могут помочь в остановке распространения недостоверного контента. В итоге страницы или домены, которые распространяют недостоверную информацию, теряют возможность монетизации контента и размещения рекламы.

А о том, как соцсети борются с психологической зависимостью от лайков, смотрите в видеосюжете:

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