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Facebook теперь будет отмечать фейковые посты и в Украине

27 марта, 17:04

Виктория Подолянец

Facebook для запуска новой программы по противодействию дезинформации в Украине привлек двух партнеров

В Украине, которая регулярно страдает от циничных атак пропагандистов из РФ, организации VoxCheck и "СтопФейк" ​​стали партнерами Facebook в новой программе по противодействию дезинформации в Украине.

Программа Facebook по противодействию дезинформации состоит из трех направлений работы.

"Во-первых, Facebook удаляет учетные записи и контент, которые нарушают стандарты сообщества или рекламную политику, во-вторых, уменьшает распространение фейковых новостей и сенсационного ложного контента, в-третьих, сообщает о них пользователям, предоставляя больше деталей и контекста о сообщениях", – говорится в сообщении VoxCheck.

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Если эксперт по проверке фактов от VoxCheck будет обозначать пост как фейк, он будет опускаться ниже в ленте новостей.

Также Facebook будет предупреждать людей, которые его видят или хотят им поделиться, что информация недостоверна.

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Все эти меры могут помочь в остановке распространения недостоверного контента и минимизировать охват поста, полагают в VoxCheck. В итоге страницы или домены, которые распространяют недостоверную информацию, теряют возможность монетизации контента и размещения рекламы.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, как полиция привлекла к ответственности жительницу Никополя за распространение ложной информации. Женщина опубликовала сообщение о запрете прогулок с детьми по улицам под угрозой административной и уголовной ответственности.

Также мы писали о том, что командование боевиков т.наз. "Л/ДНР" в очередной раз попыталось дискредитировать Вооруженные силы Украины на Донбассе. Фейк разоблачила пресс-служба Министерства обороны Украины со ссылкой на данные Главного управления разведки.

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