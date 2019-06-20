"Государство – это сервис, а не конкурент": Зеленский обратился к бизнесу из-за приватизации
Президент считает, что страна должна избавиться от непрофильных активов
Украине нужна масштабная приватизация, которая планируется уже несколько лет, потому что государство не должно управлять непрофильными активами. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с бизнес-сообществом в Киеве.
"Украине как государству надо избавляться от непрофильных активов. Поэтому я поддерживаю масштабную приватизацию. Государство – это сервис, а не ваш конкурент," – обратился Зеленский к предпринимателям.
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Как известно, в государственном бюджете на 2019 год прописаны 17,1 млрд грн доходов от приватизации госпредприятий в Украине. Министр финансов Оксана Маркарова уверяла, что эти планы выполнить вполне реально, но пока что бюджет не получает запланированных сумм. При этом с июля 2018 года в Украине стартовала малая приватизация. В результате чего Украина уже получила первый миллиард гривен в бюджет от продажи "мелких" объектов госсобственности.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, почему приватизация госимущества приносит Украине в разы меньше, чем задумано.
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