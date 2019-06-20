"Государство – это сервис, а не конкурент": Зеленский обратился к бизнесу из-за приватизации

Президент считает, что страна должна избавиться от непрофильных активов

Фото: Сегодня

Украине нужна масштабная приватизация, которая планируется уже несколько лет, потому что государство не должно управлять непрофильными активами. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с бизнес-сообществом в Киеве.

"Украине как государству надо избавляться от непрофильных активов. Поэтому я поддерживаю масштабную приватизацию. Государство – это сервис, а не ваш конкурент," – обратился Зеленский к предпринимателям.

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Как известно, в государственном бюджете на 2019 год прописаны 17,1 млрд грн доходов от приватизации госпредприятий в Украине. Министр финансов Оксана Маркарова уверяла, что эти планы выполнить вполне реально, но пока что бюджет не получает запланированных сумм. При этом с июля 2018 года в Украине стартовала малая приватизация. В результате чего Украина уже получила первый миллиард гривен в бюджет от продажи "мелких" объектов госсобственности.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, почему приватизация госимущества приносит Украине в разы меньше, чем задумано.

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