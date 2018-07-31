В Украине стартовала малая приватизация: продаются школы, бани и швейная машинка

Чего только не найдется в государственной и коммунальной собственности. В системе ProZorro.Продажи есть информация уже почти о 800 объектах

В Украине стартовала малая приватизация. Как сообщил и. о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров, 30 июля был выставлен на продажу первый лот.

"Пионером" малой приватизации, по его словам, стало акционерное общество "Укрбумагпром" ("Укрпапірпром"), в котором государству принадлежит 99,9% акций. На продажу выставлен весь пакет. Это госпредприятие расположено в офисной многоэтажке не далеко от м. "Левобережная", на ул. Евгения Сверстюка, 19. Стартовая цена объекта – 12,4 млн грн. Критерий отбора победителя один-единственный: уплатить 100% цены. Сам аукцион – то есть раскрытие покупательских предложений и определение победителя – состоится 30 августа.

Сколько объектов продают

Объекты государственной собственности в эту систему должен был внести Фонд госимуществ, а объекты коммунальной собственности – местные власти.

20 июля в системе ProZorro.Продажи появился первый объект из регионов: неработающая стоматологическая поликлиника в центре Житомира. Точнее, старинное двухэтажное здание 1917 года постройки на углу улиц Большой Бердичевской и Кочерги.

А к 26 июля Фонд госимущества внес в систему все объекты госсобственности, которые планируется продать в 2018 году.

"Фонд на 100% завершил внесение в базу "Прозоро.Продажи" всего перечня объектов малой приватизации, а их в этом году 749", – написал в Facebook Виталий Трубаров.

По состоянию на 30 июля в системе значился уже 771 объект малой приватизации. То есть наполнение базы лотами коммунальной собственности продолжается.

В соответствии с новым законом о приватизации, который вступил в силу в марте этого года, малая приватизация будет проходить через электронную систему ProZorro.Продажи, но на разных площадках. Желающим купить какой-нибудь объект приватизации предлагается подавать заявки через несколько десятков торговых бирж.

Что можно купить

Как сообщалось, в рамках малой приватизации государство постарается избавиться от "балласта" в виде акций убыточных предприятий и таких, где государству принадлежат незначительные пакеты акций. А также от единых имущественных комплексов, отдельных зданий и недостроев, которые находятся на балансе центральных и местных органов власти. Местные органы власти, кроме имущества коммунальных предприятий и недостроев, распродают нежилые помещения в подвалах и на чердаках.

Сайт "Сегодня" посмотрел, что представляют собой объекты, которые выставляются на продажу.

Среди выставленного на продажу госимущества довольно много весьма привлекательных объектов. По крайней мере на первый взгляд.

Например, 100% акций госкомпании "Украина туристическая", которая базируется на ул. Шелковичной, 12 и находится в управлении Аппарата ФГИУ. В этом же здании находится приемная Президента. Номинальная цена акций компании немалая – около 90 млн грн. Стартовая цена объекта станет известна после объявления конкурса.

Привлекательным для покупателей может оказаться и практически 100%-ный пакет акций АО "Киевпассервис", которое располагается на ул. Нижний Вал, 15-а, и другие объекты государственной и коммунальной собственности, расположенные в Киеве.

Наиболее вероятные покупатели целого ряда объектов уже известны. В тех структурах, где государство владеет небольшим пакетом акций, скорее всего, эту долю выкупят другие владельцы приватизируемых компаний, которые, по условиям торгов, имеют приоритет. Например, в случае с продажей 30% акций оздоровительного комплекса "Пролісок", который расположен в элитном Козине (Киевская область). А может быть, и в случае с "Проминвестбанком", в котором доля государства составляет "аж" 0,0001% (3888 акций).

На момент подготовки материала на приватизацию было выставлено порядка 20 заводов, в том числе Винницкий ювелирный завод "Кристалл", несколько десятков пансионатов и баз отдыха, несколько отелей, здание суда в Сумской области, Черноморский яхт-клуб, Харьковский иподром и др.

30 бань, четыре туалета, котлован и чердаки

Во время малой приватизации можно приобрести и более мелкие объекты.

Например, Чагорский сельсовет (Черновицкая обл.) выставил на приватизацию "имущественный комплекс" сельского домика – включая три сарая, колодец, забор и металлические ворота. Данные о балансовой стоимости, увы, пока не указаны. Кроме него, в системе имеется информация о продаже нескольких десятков сельских домов, коттеджей, недостроенных дач, которые находились в государственной или коммунальной собственности.

Кроме того, на момент подготовки номера на ProZorro было зарегистрировано порядка 15 недостроенных многоэтажек на 40-100 квартир и несколько домов поменьше. Один из двухквартирных "недостроев" описывается как "котлован размером 12х7 и глубиной 3,5-4 м".

Продаются и социальные объекты: школы, детские садики, лечебницы и медпункты. В основном либо недострои, либо полуразвалившиеся строения. Также на аукцион будут выставлены 30 сельских бань. Больше всего – в Винницкой области (16).

Есть в числе лотов четыре общественных туалета, подвальные и чердачные помещения, инженерные и технические объекты, вроде водонапорных башен, очистных сооружений и складов для хранения нефтепродуктов.

Продается и "движимое имущество". К такой категории причислена, например, швейная машинка, которую продает Фонд госимущества в Сумской области. Лот описывают так: "Промышленная машинка швейная класса 97 А предназначена для шитья двухниточным челночным стежком легких и костюмных тканей".

Среди других "движимых" объектов есть холодильник, электроплита, хлеборезка, 2 мясорубки и т.п.

Напомним, недавно в Фонде госимущества рассказали, чего ждут от приватизации-2018.