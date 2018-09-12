IKEA в Украине подтвердит реальность борьбы с коррупцией – Геращенко

Шведский бренд IKEA готовностью работать в Украине покажет остальным инвесторам, что коррупции в стране стало меньше, а бизнес может существовать без взяток. Такое мнение выразила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"15 лет подряд этот самый известный бренд демократичных мебели и домашнего интерьера отказывался работать в Украине, потому что политика бренда – прозрачность, никаких взяток и "благодарностей" за "решение вопроса". IKEA не работает в странах, где есть коррупционная составляющая, и где за землю под магазины или склады требуют взятку. ... Приход скандинавов на наш рынок – это хороший сигнал для других инвесторов. Ну и, надеюсь, все антикоррупционеры приветствуют приход инвестора публично – как реальный результат наших совместных усилий в построении прозрачной экономики, свободного рынка, борьбы с коррупцией и взятками", – написала Геращенко на своей странице в Facebook.

И.о. директора Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко также считает, что IKEA покажет мировым компаниям – в Украине можно работать прозрачно.

Как сообщалось, сегодня, 12 сентября, президент Украины Петр Порошенко заявил, что встретится с с главным исполнительным директором торговой сети IKEA в Юго-Восточной Европе Стефаном Вановербеке. Президент отметил, что Украина долго ждала этой новости.

"За последние годы произошло много изменений, которые сделали открытие IKEA в нашем государстве возможным", – заявил президент.

Напомним, ранее IKEA официально подтвердила выход на украинский рынок. В конце 2017 года компания заявила, что в течение двух лет, то есть до конца 2019-го, планирует открыть магазин в Украине.

В целом зайти на украинский рынок IKEA пробовала уже несколько раз. Но еще в 2016 году официальный представитель компании Кайса Йоханссон заявляла украинским СМИ, что компания пока не планирует открывать магазины в Украине, хотя интересуется рынком.

Шведская компания IKEA – одна из крупнейших в мире розничных сетей по торговле мебелью и предметами домашнего обихода. Владельцами IKEA Group является INGKA Holding B.V. и подконтрольные ему структуры.