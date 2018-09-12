IKEA покажет мировым компаниям, что в Украине можно работать прозрачно – эксперт

Появление в Украине шведской компании, которая производит товары для дома, хорошо скажется на украинском бизнес-климате и создаст конкуренцию для других производителей в этом сегменте

Появление на украинском рынке шведской компании IKEA, которая производит и распространяет относительно недорогие, но качественные товары для дома, – хороший знак для Украины. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказала и.о. директора Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

По мнению эксперта, в первую очередь, IKEA станет примером для других компаний-инвесторов.

"IKEA – очень известный бренд, и за этим брендом Украина очень давно охотилась. Ее появление важно тем, что эта компания абсолютно чистая. Она покажет другим компаниям, что в Украине можно работать по прозрачным правилам игры. Такое решение IKEA может стать маяком для других инвесторов, которые, возможно сейчас в раздумьях", – считает Деревянко.

По словам эксперта, IKEA долго раздумывала над тем, стоит ли ей заходить в Украину. И пугала компанию, в первую очередь, коррупция.

"Мог быть комплекс различных причин, которые влияли на то, что IKEA не заходила раньше. Во-первых, раньше люди говорили о том, что были элементы коррупции, которые предлагались им (представителям IKEA – Ред.). Во-вторых, они выбирали очень крупные по габаритам земельные участки, и не все участки и не во всех местах им подходили. Скажем, не совпадали запросы компании и то, что могла предложить ей Украина", – добавляет Анна Деревянко.

Но сейчас компания изменила свое решение. Эксперт предполагает, что на начальных этапах, скорее всего, IKEA попробует поработать в тестовом режиме и лишь в случае успеха зайдет в страну масштабно.

"Сейчас у них изменилась операционная система, и они хотят протестировать на Украине их новую модель работы. За границей они имеют очень крупные супермаркеты. И там они продают свою продукцию. В Украине же они хотят протестировать несколько уменьшенный вариант своей торговли. И потом это все масштабировать", – предполагает эксперт.

Кроме того, по словам и.о. директора Европейской Бизнес Ассоциации, появление на рынке еще одного мощного производителя качественных товаров для дома составит конкуренцию в этом сегменте, чем поспособствует развитию подобных компаний, которые уже работают в Украине.

"Этот бренд присутствует в очень многих странах, и его наши потребители хорошо знают. Теперь они на месте будут иметь доступ к качественной продукции по невысоким ценам. В принципе, считается, что это недорогая, но качественная продукция. Я не знаю, какая у них будет политика по ценообразованию в нашей стране, но не думаю, что она будет отличаться сильно от других государств. Также в сегменте товаров для дома для других компаний появится серьезный конкурент. И это хорошо, это будет заставлять других быть более креативными, конкурентоспособными", – добавляет эксперт.

Суммируя, Анна Деревянко отметила, что, конечно же, появление IKEA не означает глобальные изменения в бизнес-климате Украины. Выход компании на отечественный рынок стоит воспринимать как очередную позитивную новость, хороший знак для страны – на уровне захода в Украину ирландской авиакомпании Ryanair.

Напомним, ранее IKEA официально подтвердила выход на украинский рынок. В конце 2017 года компания заявила, что в течение двух лет, то есть до конца 2019-го, планирует открыть магазин в Украине.

В целом зайти на украинский рынок IKEA пробовала уже несколько раз. Но еще в 2016 году официальный представитель компании Кайса Йоханссон заявляла украинским СМИ, что компания пока не планирует открывать магазины в Украине, хотя интересуется рынком.