Илон Маск провел тайную встречу с учеными

Глава SpaceX Илон Маск и другие представители этой компании провели встречу с ведущими планетологами Земли и обсудили планы бизнесмена по колонизации Марса. Как сообщают западные СМИ, космический стартап попросил ученых "не афишировать" эти дискуссии.

Ранее Маск опубликовал детальное описание планов по постройке "флотилии" из тяжелых ракет BFR в одном из рецензируемых научных журналов. Эти идеи вызвали массу критики со стороны научного сообщества, многие члены которого посчитали идеи предпринимателя слишком дорогими и фантастичными.

На этой неделе Маск и его помощники встретились со "скептиками" и сторонниками своих идей в стенах университета Колорадо в Боулдере, одного из ведущих планетологических исследовательских центров Земли. На этой встрече присутствовало 60 ведущих геологов, астробиологов и космических инженеров, а также чиновники и представители НАСА.

Как сообщает онлайн-издание Ars Technica, ссылаясь на анонимных участников этого совещания, представители SpaceX попросили ученых и чиновников не сообщать прессе о том, что космический стартап проводит подобные встречи. По их словам, эти обсуждения были сфокусированы на двух вещах — устройстве и возможностях BFR, и разработке технологий, необходимых для создания полностью автономной колонии на Марсе.

Еще осенью 2016 года Илон Маск заявил о масштабных планах по колонизации Марса, в рамках которых он планирует создать сверхтяжелую ракету и целый флот из тысячи многократно используемых межпланетных кораблей, которые доставят к концу столетия на Марс около миллиона людей. Главной целью всего этого процесса, в определении самого Маска, является создание независимого от Земли и автономного города-"миллионника" на Марсе, который будет обеспечивать сам себя всем необходимым для жизни и будет являться полноценным социумом, не уступающим сообществам людей на Земле.

Один из руководителей программы Mars One, которая занимается колонизацией Марса, Бас Лансдорп уже отмечал, что первые люди высадятся на Марсе после 2032 году.

Ранее журналисты "Сегодня" выяснили, кто станет первым человеком на Марсе:



