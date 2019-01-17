Инфляция и рост производства: стало известно, чего ждет украинский бизнес

Нацбанк провел опрос руководитель предприятий и выяснил их ожидания на год

Фото: Pixabay

Инфляция и рост производства: стало известно, чего ждет украинский бизнес https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/037/756/5c40377567b01.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/037/756/5c40377567b01.jpg 2019-01-17T10:08:03+02:00 Бизнес Нацбанк провел опрос руководитель предприятий и выяснил их ожидания на год

Украинский бизнес сохраняет оптимизм относительно экономического роста в Украине в 2019 году. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) по результатам очередного опроса руководителей предприятий.

Так, индекс деловых ожиданий бизнеса на следующие 12 месяцев составляет 117,3% (в прошлом квартале – 117,2%).

"Высокий уровень деловой активности респонденты прогнозируют второй год подряд", – подчеркивают в НБУ.

Специалисты поясняют, что высокие темпы роста экономической активности ожидаются, прежде всего, благодаря прогнозам об увеличении объемов реализации продукции, а также инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь.

"Оживление деловой активности ожидают компании всех видов экономической деятельности, а наиболее оптимистично настроены предприятия перерабатывающей промышленности. В региональном разрезе оптимистичные настроения сохраняют компании из всех областей, кроме Кировоградской, а высокие ожидания – у бизнеса из Тернопольской и Львовской областей", – отмечает Нацбанк.

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Ожидания бизнеса по росту потребительских цен в следующие 12 месяцев несколько усилились – 9,5% (в прошлом квартале – 8,9%). Основным фактором влияния на рост цен остается курс гривни – так считают 79,3% опрошенных. В то же время ожидания относительно влияния курсового фактора на инфляцию несколько ослабли по сравнению с предыдущим опросом. Существенное влияние на динамику цен, как считают предприятия, будут также осуществлять растущие затраты на производство в результате прежде всего повышение заработных плат.

Высокими остаются ожидания всех предприятий по объемам производства товаров и услуг в течение 2019 года. Треть респондентов ожидает, что объемы производства будут расти, а каждое второе предприятие считает, что они по крайней мере останутся на текущем уровне. Позитивные ожидания наблюдаются в течение 11 кварталов подряд.

Бизнес, за исключением предприятий энерго- и водоснабжения и сельского хозяйства, также ожидает увеличения количества своих работников. Наибольшую потребность в создании новых рабочих мест испытывают компании из Львовской и Тернопольской областей.

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Значительная часть респондентов планирует привлечение новых банковских кредитов в ближайшее время для финансирования своей деятельности. Компании, которые планируют брать банковские кредиты, предпочитают национальной валюте. По оценкам бизнеса, сдерживающими факторами для привлечения новых кредитов остаются высокие ставки, чрезмерные требования к залогу и слишком сложные процедуры оформления документов.

Кроме того, увеличение инвестиционных расходов, на которое ожидают предприятия, бизнес планирует профинансировать за счет более активного привлечения иностранных инвестиций.

Напомним, ранее Кабмин сообщал, что власти поставили цель – упростить ведение бизнеса, в частности, его регистрацию, получение разрешений на строительство и систему налогообложения.

Сделать это, согласно данным Кабмина, необходимо для улучшения на 10 позиций места Украины в мировом рейтинге легкости ведения бизнеса "Doing Business 2019" Всемирного банка. Если сейчас страна занимает 71-е место среди 190 исследованных стран, в планах на 2019 год (то есть в рейтинге "2020") – пробиться на 61-е место.

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