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Иностранные инвесторы стали "нести" в Украину меньше денег

Сегодня, 09:26

Прямые иностранные инвестиции поступают в основном в реальный сектор экономики

Фото: Pixabay
Иностранные инвесторы стали "нести" в Украину меньше денег //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/3f3/c72/5c53f3c72aee5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/3f3/c72/5c53f3c72aee5.jpg Бизнес Прямые иностранные инвестиции поступают в основном в реальный сектор экономики

За 2018 год чистый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину составил 2,4 млрд долларов. Это на 200 млн долларов меньше, чем было в 2017 году (2,6 млрд долларов). Такие данные обнародовала пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

При этом более половины ПИИ в 2018 году были направлены в реальный сектор экономики. В него "пошли" 58% вложений инвесторов, или 1,4 млрд долларов.

"Инвестиции в финансовый сектор составили 42% от общего объема, из них почти половина – операции банковского сектора по переоформлению долга в уставный капитал", - подсчитали в Нацбанке.

В то же время, чистый приток капитала по финансовому счету вырос до 7,5 млрд долларов, по сравнению с 5 млрд долларов в 2017 году.

"По результатам года преобладал приток частного сектора, однако в конце года значительно увеличилась роль государственного сектора. В частности, в IV квартале правительство разместило еврооблигации на 2 млрд долларов и привлекло финансирование от Всемирного банка и ЕС на общую сумму в 1 млрд долларов в эквиваленте", - подчеркнули в НБУ.

Как сообщалось, в целом платежный баланс Украины вышел в "плюс" четвертый год подряд - он сведен с профицитом 2,9 млрд долларов. Профицит платежного баланса отражает ситуацию, когда суммарные валютные поступления в страну превышают их отток за пределы государства.

Как заявлял ранее президент Петр Порошенко, инвесторы ожидают, что в Украине не будет реванша и отката в реформах:

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Тег инвестиции, экономика, инвесторы, ПИИ

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