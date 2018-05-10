Кабмин принял решение, которое облегчит жизнь бизнесу

Сегодня, 12:58

Правительство приняло пакет постановлений, в частности, по риск-ориентированному подходу к проверкам

Фото: AFP
Фото: AFP

Правительство приняло пакет постановлений, направленный на дерегуляцию и упрощение ведения бизнеса в стране. Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 10 мая.

Представляя пакет постановлений, министр экономического развития и торговли Степан Кубив отметил, что, они, в частности, внедряют риск-ориентированный подход при проведении инспекционных проверок бизнеса, а также вводят унифицированный акт такой проверки.

"В 99% проверок бизнеса сегодня фиксируются нарушения, но не потому, что органы хорошо работают, а потому, что их деятельность направлена на применение санкций", – сказал Кубив.

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Министр отметил, что внедрение риск-ориентированного подхода позволит инспекционным органам оценивать риски предприятий, и приходить с проверками к наиболее рискованным.

Ранее мы писали о том, что Украина нацелилась на ТОП-40 рейтинга Doing Business.

Напомним, Украина поднялась на четыре позиции в рейтинге легкости ведения бизнеса от Всемирного банка (ВБ) "Doing Business 2018". Таким образом, Украина оказалась на 76 месте из 190 стран.
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Источник:

УНИАН

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