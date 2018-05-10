Кабмин принял решение, которое облегчит жизнь бизнесу
Правительство приняло пакет постановлений, в частности, по риск-ориентированному подходу к проверкам
Правительство приняло пакет постановлений, направленный на дерегуляцию и упрощение ведения бизнеса в стране. Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 10 мая.
Представляя пакет постановлений, министр экономического развития и торговли Степан Кубив отметил, что, они, в частности, внедряют риск-ориентированный подход при проведении инспекционных проверок бизнеса, а также вводят унифицированный акт такой проверки.
"В 99% проверок бизнеса сегодня фиксируются нарушения, но не потому, что органы хорошо работают, а потому, что их деятельность направлена на применение санкций", – сказал Кубив.
Министр отметил, что внедрение риск-ориентированного подхода позволит инспекционным органам оценивать риски предприятий, и приходить с проверками к наиболее рискованным.
Ранее мы писали о том, что Украина нацелилась на ТОП-40 рейтинга Doing Business.
Напомним, Украина поднялась на четыре позиции в рейтинге легкости ведения бизнеса от Всемирного банка (ВБ) "Doing Business 2018". Таким образом, Украина оказалась на 76 месте из 190 стран.
Вы сейчас просматриваете новость "Кабмин принял решение, которое облегчит жизнь бизнесу". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"