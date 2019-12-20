Кабмин "убил" нелегальный игорный бизнес под видом лотерей

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После того, как Верховная Рада провалила легализацию казино, Кабинет министров изменил положения о распространителях государственных лотерей. Как сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, теперь в Украине не будет игорного бизнеса под видом лотерей.

"Правительство исключило возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей. <...> Теперь заведения с игровыми автоматами не смогут нелегально работать под видом государственных лотерей, прикрываясь договорами перепоручительства на распространение государственных мгновенных лотерей", – написал Гончарук в своем Telegram-канале.

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Глава Кабмина добавил, что уже дал поручение Нацполиции начать проверку деятельности всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса. Налоговая, по словам Гончарука, организует проверки лицензий всех так называемых "государственных лотерей".

Напомним, 19 декабря парламент отправил на доработку в комитет законопроект № 2285-д о государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр, зарегистрированный 18 декабря. Законопроект предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений и установить верификацию игроков при приеме ставок, а также регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга.

Верховная Рада – итоги 19 декабря

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