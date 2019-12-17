Чему депутаты посвятят последнюю пленарную неделю в году

Главы фракций определились с вопросами, которые хотят решить на этой неделе

В понедельник, 16 декабря, главы фракций Верховной Рады согласовывали работу последней пленарной недели в этом году.

Призвали поработать плодотворно и рассмотреть ряд важных законопроектов.

Начали согласительный совет с резонансной темы расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

Спикер Дмитрий Разумков поблагодарил правоохранителей за расследование и объявления имен подозреваемых. И подчеркнул: ни волонтеры, ни те, кто защищал Украину на востоке, не освобождены от уголовной ответственности.

"Героизм даже в защите перед Родиной не может давать каких-то преференций перед уголовным законодательством. Я надеюсь, что следствие доработает. Мы увидим не только исполнителей, но и заказчиков, и надеюсь, что никто не будет давить на представителей правоохранительных органов", – заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

На этой неделе депутаты должны вернуться к вопросу неприкосновенности. Говорят, пропишут процедуру – при каких обстоятельствах нардепа смогут привлечь к ответственности и объявить ему подозрение.

Также Рада возьмется за изменения в Конституцию. На сайте парламента уже обнародовали президентский проект закона по децентрализации.

Вместо госадминистраций будут префектуры, а вместо "районов" появятся "округи". Еще в Украине возникнет новая должность – префект. Его будет назначать и увольнять Президент Украины.

"Мы вводим этим законопроектом институты префекта и префектуры. Это органы, которые будут следить за соблюдением законности процедур местной власти и исполнительных органов этой власти. И соответственно, заменят собой конструкцию, которая есть в местном бюджете, которая уже давно показала свою небольшую эффективность на местах", – объяснил народный депутат Александр Корниенко (фракция партии "Слуга народа").

Уже во вторник в Раде возьмутся за легализацию игорного бизнеса. Его в "Слуге народа" хотят вывести из тени, чтобы деньги поступали в бюджет страны. Уже есть восемь законопроектов. На их основе выработают один.

"Там крутится 2,5-3 млрд. долл. в год, можете себе представить, каким является сопротивление этого рынка, чтобы легализовать его. Мы хотим убрать с улиц вообще игровые автоматы, есть казино – это для богатых. Казино, планируется, будут располагаться исключительно в пятизвездочных отелях", – рассказал народный депутат, глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

Давид Арахамия добавляет: вероятно, на этой неделе продолжат рассмотрение проекта закона о рынке земли. Но проголосуют ли за него парламентарии в целом, пока неизвестно. Ведь споров вокруг продажи земли достаточно много.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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