Как инвесторы оценили украинские стартапы на Web Summit

Эксперты были приятно удивлены качеством стартапов, а некоторые их них даже возымели wow-эффект

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Нынешний Web Summit собрал рекордное количество украинских стартапов. Около 100 команд представили свои проекты на одной из крупнейших ежегодных технологических конференций, прошедшей в Лиссабоне 4-7 ноября.

Несколько десятков из них, предварительно отобранных, собрались 5 ноября на закрытый питчинг украинских стартапов – Surf Pitch Night, на котором команды представили свои проекты международным инвесторам, бизнес-ангелам и стартап-инкубаторам из Techstars, The Family, TA Ventures, Overkill VC, Startup Lisboa и др.

Surf Pitch Night стал возможным благодаря финансовой и административной поддержке организаторов – UTEW Tech Tribe, TechUkraine, Офиса содействия экспорту/Офису по программе экспорта, IT Украины, программе USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" и GIZ.

"Готовя украинские ИТ-стартапы к профессиональным питч-презентациям на веб-саммитах мирового уровня, мы не только добавляем им конкурентоспособности на отечественном и международном рынках, мы обогащаем компании новым опытом и знаниями для генерирования новых продаж, инвестиций и дальнейшего роста", – заявил Душан Кулка, руководитель направления по продвижению экспорта программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины".

"Это мероприятие – один из путей показать украинскую технологическую экосистему широкому миру. И наша цель в TechUkraine – продемонстрировать, что Украина может стать страной-лидером в сфере технологий", – говорит Наталья Веремеева, программный директор TechUkraine.

Отзывы экспертов

Среди экспертов, которые оценивали украинские команды, были международные инвесторы, бизнес-ангелы и представители технологических индустрий.

"Ukrainian startups are amazing!", – не сдерживая эмоций комментировал Хьюго Амселлем из TheFamily, комьюнити, сочетающего европейских предпринимателей и инвесторов.

"Мы приятно удивлены качеством стартапов, которые сегодня здесь были. Особенно хочу отметить два аспекта: креативность проектов и их результаты. Многие проекты еще не получили вообще или получили незначительное количество инвестиций. В то же время, показатели, которые они продемонстрировали на данный момент, поражают", – говорит Андре Коста из Startup Lisboa.

"Экосистему, созданную вокруг украинских стартапов, можно приводить в качестве примера другим странам, – считает приглашенный эксперт Джон Стамлер, инвестор и ментор всемирно известного акселератора Techstars. – Я очень впечатлен. Акселераторы и венчурные фонды должны ехать сюда. Я обязательно скажу об этом в Techstars".

"Удивительно!, – делится бизнес-ангел Педро Сердейра. – Я не вижу препятствий для того, чтобы инвестировать в эти проекты через год, два или три".

Настоящий wow-эффект на международное tech-сообщество произвели молодые команды Qudi (LED маска, отображающая картинки и анимацию) и Nuka ("вечный" блокнот).

"Вы видели эти штуковины с маской? И еще эти блокноты? Это же что-то!", – делился впечатлениями Стамлер.

Особенно его поразило то, что их основатели – тинейджеры.

"Вы видели, некоторым из них по 15-18 лет! Это впечатляет. Они умные, мотивированные и знают, чего хотят", – отметил Стамлер.

Всего в Sirf Pitch Night принял участие 21 стартап, а мероприятие посетили более 200 участников.

"Организовать мероприятие такого уровня за 3000 км от дома и собрать на него качественную аудиторию в 200 человек – еще тот вызов! Но у нас уже был опыт проведения украинского ивента на Web Summit в 2017, а в этот раз мы еще имели поддержку сильных партнеров. Мы довольны результатом и надеемся, что в следующем году мы сможем организовать не только ивент, но и украинский стенд на Web Summit", – говорят основательницы сообщества UTEW Tech Tribe Александра Говоруха и Инна Стельмах.

Среди стартапов, которые презентовали свои проекты, были:

Zirity и ABM для Retail/FMCG сектора;

шесть проектов в области Music & Entertainment: Clubberspot, Qudi, Predictoria, FlashBeats, Push3, NUKA;

BeWithMe представила Lovetech;

ARena и VR Inn решение дополненной реальности;

проекты по направлению HealthTech/Medicine: Health24, and DuckTest;

многие представители FinTech: Costs, e-Docs, NLSQL, IntelSoft, Stripo;

Studnote и Readlax представили решения для образования;

ROTheM, SubBreather – спорт;

WheelKinetic – решение для городского транспорта;

направление агро представили Paytag;

nect заинтересовал тех, кто занимается направлением IoT;

решения для HR представили Skyworker.

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