Как открыть магазин электрики: бизнес-план

На продаже лампочек и люстр заработаем 30 тыс. грн ежемесячно

Фото: из открытых источников.

Как открыть магазин электрики: бизнес-план Коновалова Христина //smm.ollcdn.net/img/article/12028/70_main_new.1546431101.jpg //smm.ollcdn.net/img/article/12028/70_tn.1546431101.jpg 2019-02-10T05:20:00+02:00 Бизнес На продаже лампочек и люстр заработаем 30 тыс. грн ежемесячно

Если в квартире сгорела лампочка или замерли настенные часы, вышедшие из строя расходники заменяются новыми немедленно. При этом у людей, как правило, нет времени бегать по всему городу в поисках незаменимых в быту элементов. Соответственно, эти товары приобретаются по интернету или в ближайшем магазине у дома. "Это значит, что спрос на лампочки, выключатели и провода является стабильно высоким. А если вспомнить, что в этой нише также хорошо востребованы различные приборы освещения — настольные лампы, торшеры, ночники, — становится очевидно, что запуск интернет-магазина освещения является интересным вариантом для запуска нового бизнес-проекта. Но такие магазинчики желательно открывать в точках повышенного спроса — например, на рынках, у станций метро спальных районов, в новых жилых массивах. А если открывать онлайн-магазин, то нужно внимательно управлять ассортиментом, поскольку люди хотят следовать моде, но ценят деньги", — отмечает глава Ассоциации франчайзинга в Украине Андрей Кривонос. "Сегодня" изучила перспективы запуска интернет-магазина по продаже приборов освещения в Киеве.

1. Характеристика проекта

Открываем в Киеве интернет-магазин света "Светлячок". Будем продавать люстры, бра, торшеры, а также лампы, провода и прочие аксессуары. Предложим клиентам модели на любой вкус — классика, минимализм, лофт и т. д. Учтем вкусы разновозрастной аудитории: детям нравятся, например, ночники с космическими мотивами, а подростки будут в восхищении от разноцветных ламп в формате диско.

При этом помним, что на улице кризис. А соответственно, чтобы удержаться на плаву, важно предлагать покупателям бюджетный товарный ряд. Это значит, что средний чек в нашем интернет-магазине освещения будет варьироваться в коридоре 400—700 грн.

Отдельная тема — качество товара. Этому вопросу в магазине будет уделяться особое внимание, поэтому поиск поставщиков планируется вести тщательнейшим образом. Перед заключением договора проверим репутацию, сертификаты качества, поговорим с другими оптовыми покупателями.

Еще наш магазин будет интересен клиентам и благодаря опции приобретения товара под заказ. То есть, если в наличии или на складе нужной люстры не найдется, мы свяжемся с поставщиками и найдем интересующую модель.

По расчетам, если ежедневно двое клиентов купят товара на средний чек в 500 грн, проект окупится за 3,3 года.

2. Стартовый капитал

Для работы интернет-магазина надо вложиться в создание веб-портала, а также в аренду домена и хостинг на год (25 тыс. грн). Разместим там весь товарный ряд с фото и ценами, наш адрес и телефон. Еще нужна техника: ноутбук, модем, МФУ, фотоаппарат, мобилка (70 тыс. грн). Не забываем и о формировании товарного ряда: на старте накупим бра, настольных ламп и аксессуаров на 100 тыс. грн.

Всего: 195 тыс. грн.

3. Маркетинг, реклама

Наш проект будем раскручить благодаря бесплатным сервисам. Для начала заведем профили в соцсетях — "Инстаграм", "Фейсбук". Там будем постить информацию о наших товарах, предложим скидки к новогодним и другим тематическим праздникам, разместим полезные новости об экономии электроэнергии и т. д. Но, чтобы наши каналы в соцсетях действительно привлекали аудиторию, будем ежемесячно вкладываться там в рекламу. На эти нужды заложим порядка 3 тыс. грн. Важно радовать клиента и небольшими мелочами, когда они получают свои покупки, потому будем постоянно печатать визитки, календарики, блокноти и т. д. На эти цели будем выделять 1 тыс. грн в месяц.

Всего: 4 тыс. грн в месяц.

4.Текущие расходы

Запуск онлайн-продаж позволяет сэкономить на аренде помещения и ЖКУ: работать и хранить товар можем дома. Но нужно учесть оплату интернета, мобсвязи, электричества, ремонта техники, канцтоваров (3 тыс. грн). В расходы включаем зарплату владельца бизнеса — он будет продавать, обновлять сайт, общаться с клиентами, поставщиками и вести бухгалтерию (8 тыс. грн). Работа курьеров будет оплачена клиентами, поэтому у нас нет расходов.

Всего: 11 тыс. грн.

5. Окупаемость проекта

По оценкам экспертов, наценка в нише освещения составляет 30—70%. Будем ориентироваться на среднюю планку чека в 400—700 грн, чтобы товары были доступны для населения. Предположим, что каждый день два человека будут покупать в нашем интернет-магазине люстры или бра по 500 грн. В месяц получим 30 тыс. грн. Минус текущие (11 тыс.) и маркетинговые (4 тыс.) расходы (всего 15 тыс.), остается 15 тыс. грн. Еще надо заложить минимум 10% (10 тыс. грн) на поддержку товарного запаса. В итоге остается 5000 грн. С учетом стартового капитала в 195 тыс. грн, наш проект будет окупаться 3,3 года. Это большой срок окупаемости, но если спрос на товар будет расти, такой вариант для самозанятости окажется перспективным.

Работаем с жителями новостроев

Наш бизнес-план интернет-магазина освещения в Киеве проанализировал руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский. Эксперт считает возможность запуска проекта интересным: людям постоянно нужны лампочки, включатели-выключатели, ночники и другие аксессуары для обеспечения жилища светом. Но перед запуском онлайн-торговли Забловский рекомендует внимательно выбирать точку расположения магазина.

"Как правило, спрос на такие товары массово возникает в районах, где люди делают ремонты. То есть перспективными для онлайн-торговли могут стать, в частности, новые микрорайоны. Поэтому будущему владельцу желательно посмотреть, какие новые дома будут строиться поблизости от его места проживания — скажем, в 15 минутах ходьбы. У таких новостроев можно раздать флаера с информацией, что неподалеку можно купить торшер или люстру. Тогда спрос сможет расти, ведь современные жители мегаполисов ценят свое время и предпочтут выбрать бра где-то рядом, чтобы не ехать в строительный гипермакет, находящийся в другом районе города", — уточняет эксперт.

Забловский советует управлять товарным ассортиментом взвешенно: если предприниматель закупит неинтересные для клиента модели торшеров, тогда этот товар рискует быть нераспроданным.

"Поэтому сначала желательно провести опрос среди знакомых и уточнить, какие стили в дизайне им нравятся. И уже потом, на основании изучения мнений, можно подбирать начальный товарный ряд. К примеру, можно смело делать ставку на классические модели без лишних завитушек. Еще востребованными могут оказаться лампы в современном дизайне и спокойной цветовой гамме — черные, серые, белые, пастельные тона. Такие бра или ночники не раздражают агрессивными оттенками, поэтому будут долго служить своим хозяевам", — разъясняет Забловский.

Полезным эксперт считает приятельское общение с клиентами, ведь люди всегда рады поделиться своими мыслями, какой еще товар их может заинтересовать.

"Тут могут быть неожиданные идеи, которые тоже могут выстрелить — например, в детской или подростковой тематике", — отмечает Забловский.

Знакомимся с госорганами

Сегодня рынок осветительных приборов достаточно заполнен. Но и здесь у начинающих предпринимателей есть возможность найти свое место, предложив покупателю товары, которые редко можно найти у конкурентов. Но чтобы бизнес был успешен, важно привлечь внимание потребителя интересными технологическими новинками и модными вариантами, бесплатной доставкой и накопительными бонусами. То есть магазин будет интересным и прибыльным проектом, если правильно подойти к реализации идеи. И для начала — принять решение работать легально, отмечает юрист адвокатского объединения "А.Д.ХОК" Артем Телюк.

"Для этого нужно зарегистрировать субъекта предпринимательской деятельности в виде физического лица — предпринимателя или юридического лица и выбрать подходящую группу налогообложения. Для осуществления малого бизнеса идеально подходит упрощенная система налогообложения. В частности, если бизнесмен начнет торговать освещением без большого капиталовложения, целесообразнее зарегистрироваться как физическое лицо — предприниматель. Вся процедура оформления будет продолжаться до 14 дней", — отмечает юрист.

При этом, поскольку торговля лампочками и прочими аксессуарами будет идти через интернет, то, в соответствии с действующим законодательством Украины, лицензировать деятельность не нужно.

"Но необходимо учитывать ряд требований, которым должна соответствовать интернет-страница данного магазина. Весь перечень условий деятельности интернет-магазина прописаны в Законе Украины "Об электронной коммерции", — уточняет Телюк.

Нельзя забывать и об еще одном государственном органе, куда необходимо обратиться до открытия торговой онлайн-площадки. Таковым госучреждением является Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Особенно важно посетить контролирующий орган, если предприниматель решит открыть реальный магазин, "чтобы зарегистрировать декларации соответствия материально-технической базы требованиям пожарной безопасности. Именно территориальные органы ГСЧС осуществляют функции регистрации деклараций соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по вопросам пожарной безопасности", — поясняет юрист.

Нормами законодательства также предусмотрено, что открытие заведения согласовывается с органами местного самоуправления и учреждениями Госсанэпидемиологической службы.

"Поэтому перед открытием и началом работы магазина необходимо сообщить об этом письменно орган местного самоуправления (его исполнительный орган), на территории которого будет осуществляться соответствующая хоздеятельность", — разъясняет Телюк.

В целом открытие является достаточно сложной и длительной процедурой, которая требует значительного времени, усилий и знаний норм действующего законодательства Украины. А потому, во избежание возможных проблем в данном вопросе, будущим предпринимателям стоит обратиться за помощью к экспертам по регистрации бизнеса.

Выход на корпоративный сектор

Магазины освещения могут работать успешно, если предложат инновационные фишки, отмечает Андрей Кривонос.

"Формат торговой точки у дома интересен: не все хотят ехать в гипермаркет за лампочкой. Но профессиональные магазины должны не только формировать широкое предложение товара в виде лампочек, плафонов, переключателей, но и решать конкретные проблемы клиентов, которые приходят за помощью. Этот запрос формирует некое бюро добрых услуг на платной основе в сегменте освещения. То есть в магазине может быть востребована и монетизирована компетенция продавцов — которые могут заказать товар, посоветовать мастеров для выполнения работ или сформировать смету за допоплату", — считает Кривонос.

А участники рынка советуют изучать технологические новинки — "умные выключатели", LED-лампы и т. д.

"К новинкам люди относятся с недоверием. Но если продавец расскажет о сути товара и возьмется за обслуживание — клиент, скорее всего, приобретет инновационный товар. А еще техновинками и модными трендами можно заинтересовать заказчиков, которым нужны вывески с освещением или иллюминация. Эти клиенты позволят зайти микромагазину в корпоративный сектор клиентуры", — считает продавец Олег Зыченко из Киева.

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АВТОР: Коновалова Христина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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