Как подружиться с начальником: советы карьерного консультанта

Вы только устроились на новую работу, а значит, на­­до заново строить от­­но­­шения в коллективе. Прежде всего — с начальством. С коллегами вы будете их налаживать, портить и восстанавливать ежедневно по 8 часов в сутки, и от рабочей атмосферы зависит многое в карьере. Но еще больше зависит от босса: если общение с ним не заладится, покою и карьерного роста не видать. Даже если начальник очень справедливый и объективный, он подсознательно будет обходить вас вниманием и "плюшками". Таковы законы психологии. И предупредить негативный эффект от них гораздо проще, чем потом искоренить. Как по­­строить здоровые деловые отношения с шефом и уберечь от нервных расстройств и его, и се­­бя, рассказали наши эксперты: карьерный консультант Ульяна Ходоровская и специалист аналитического центра HeadHunter Украина Катерина Криворученко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Украинцы все чаще предпочитают работать легально

Семь правил поведения с начальством

Вы стали замечать, что шеф стремглав убегает от вас по коридору, едва завидев издалека? Не зовет на планерки? С кислой миной выслушивает? Значит, что-то пошло не так. Не суетитесь, изучите его поведение. Мотайте на ус происходящее с коллегами, и на собственном лбу будет меньше шишек.

Помните о бизнесе

Вы пришли не дружить, а приносить пользу компании. Аргументы о том, что вы сделаете, а что — нет, должны основываться на этом. Не успеваете сделать отчет в три дня? Объясните это не своими личными причинами, а рисками для бизнеса. Будьте полезным человеком в компании, действуйте на ее стороне. Это ценят.

Начните уважать шефа

Уважение к руководителю не всегда возникает само, люди попадаются разные. Найдите для этого 16 причин. Не концентрируйтесь на том, что вызывает негатив (например, крикливый), думайте, что зато он предан своему делу. Человек всегда чувствует наше отношение к нему и отвечает тем же. Примените прием телеведущих: с первой минуты выделить в собеседнике в студии что-то искренне симпатичное (галстук, прическа) и фокусироваться внутренне на приятном для нас. Часто у нас к начальнику завышенные ожидания, но он не обязан оправдывать надежды каждого. Если хотите оставаться в этой компании — не возлагайте всю ответственность за ситуацию на него.

Отстаиваем границы

Если на вас повышают голос, а вы это позволяете — хорошего отношения не ждите. Прогиб, сдача своей территории не вызывают уважения ни у кого. Между уважением и раболепием большая разница, главное — не перепутать! И вообще: а за что вам платят деньги? Народная эйчарская мудрость: если не знаете, за что вам платят — скоро будете уволены. Выпишите минимум 10 пунктов, но не из должностных обязанностей, а сути услуг. То есть не звонки клиентам, а обеспечение продаж. Не варка кофе, а экономия времени шефа. Так вы ощутите собственную значимость и не позволите относиться к вам как к пустому месту.

Немного лести

Но не откровенной, а завуалированной. Почти для всех людей любимая тема для разговора — они сами. Дайте шефу возможность высказаться. При удобном случае задайте коварный вопрос о его профессиональном пути, опыте. Мол, давно я хотел поинтересоваться, Иван Светозарович, — а где вы учились, чтобы достичь такого уровня компетенции? Босс забудет, куда шел, и с радостью посвятит вас во все пункты своей трудовой биографии. Вот и хорошо! Человек остается удовлетворенным разговором, если сам как следует выговорился, а не если выслушал тираду. Ностальгия, возможность прихвастнуть, поделиться преодоленными трудностями — это то, чего порой не хватает даже самому сильному начальнику.

Шутки в сторону

Шуточки и остроты — это как атом. Если использовать умеючи, можно добиться расположения в два счета, но если промахнешься — клеймо человека со странным чувством юмора уже не смыть. В неформальной обстановке сотрудник, сыплющий анекдотами и веселящий весь коллектив, на вес золота. Но если не уверены, что ваше чувство юмора не подведет, лучше не фонтанировать. А вдруг у шефа с пониманием шуток туго? Или у него тележка скрытых комплексов? Расскажете анекдот о Саре и Мойше, а у него любимая бабушка — еврейка...

Даешь инициативу

Будьте на виду. Предлагайте, спрашивайте, интересуйтесь. Переставить местами вазоны, убраться в шкафу, заменить в микросхеме половину элементов. Пусть не все предложения и замечания воспримутся на ура. Но вам ведь надо слыть сотрудником небезразличным к компании, думающим, инициативным, хозяином на своем рабочем месте. Хотя и перегибать палку, выступая на всех совещаниях по 40 минут с перечислением мелких и крупных вопросов, тоже не стоит: пора профсоюзных собраний и "одобрямса" миновала.

Сравнение не в вашу пользу

Каждый начальник свою фирму хвалит. И уж точно не хочет слушать каждый день, что где-то работа налажена лучше, чем у него. Поэтому свою ностальгию спрячьте для разговоров с кумовьями. "А вот на предыдущей работе", "а бывший мой директор" и тому подобные сравнения не в пользу текущего коллектива — злейший враг. Нет, иногда пропустить такое можно — например, если речь о рационализаторских переменах. Мол, а вот раньше мы мусор-пластик отдельно собирали, а дворник сдавал, давайте и здесь попробуем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как "выбить" долги по зарплате

Чего не любят боссы

Проблем

Встречать его почти каждое утро со словами "шеф, все пропало: у нас большие неприятности" — плохая затея. Траурное выражение лица при этом добьет начальника окончательно, испортит настроение, вкус утреннего кофе и радость от встречи с вами. Если такое повторите 3—5 раз — будете восприниматься как бесконечный источник проблем (хотя вовсе и не вы их причина). Надо выглядеть собранным, способным победить любой косяк и толковать не о "большой проблеме", а о "нерешенной задаче". Чередуйте хорошие новости с плохими: вчера рассказали, что клиент разорвал контракт, сегодня — появилась надежда на другого, а у конкурента с инвестором проблемы. Даже мелкое достижение или намек на большие перемены — повод сказать пару обнадеживающих слов и выиграть пару очков.

Внезапных сложностей

Ясно, что они есть, и не все получается. Не паникуйте. Рассмотрите ситуацию всесторонне, испробуйте 5—10 способов разобраться самостоятельно или с коллегами. Хоть немного улучшите ее, и лишь тогда сообщайте начальству. Да не просто так, а с перечислением всего, что вы сделали, лишь бы было "да" вместо "нет". Это поможет руководителю оценить положение свежим оком, но с учетом ваших действий. И наверняка ему будет легче дать дельный совет или разобраться в деле самому. А вы для него снова-таки — не "ходячая проблема", а инициативный работник, берегущий время своего начальника.

Литья воды

В любой ситуации имейте планы А, Б и В. Если озвучить руководителю текущую задачу в общих чертах, он загрузится, отошлет вас с ней до завтра или рассердится. У него этих текущих разноплановых задач — полтора мешка. Говорите сразу: "Надо покончить с таким-то вопросом. Для этого предлагаю 2—3 варианта действий". Пусть даже половина предложенного не совсем подходяща, а одна идейка откровенно бредовая, нестрашно — важно намерение. Может, она натолкнет шефа на гениальную мысль. А он запомнит, что пас для этого гола подали ему вы. Мысли формулируйте четко: не сосчитать, сколько гениальных идей прокисло потому, что их неубедительно излагали!