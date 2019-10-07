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Как получить финансирование ЕС для стартапа?

7 октября, 14:51

Одна из самых масштабных программ финансирования ЕС - «Горизонт 2020»

/ Фото: Pexels

Гранты, финансирование и льготные кредиты для стартапов и ученых ежегодно выделяются разными программами ЕС. Одна из самых масштабных – "Горизонт 2020" (Horizon2020). Где искать информацию о доступном финансировании от "Горизонт 2020" и как подать грантовую заявку, рассказываем и даем советы в карточках.

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Справка. "Горизонт 2020" – это рамочная программа Европейского Союза по исследованиям и инновациям. Она обеспечивает финансирование исследований и инноваций для многонациональных проектов сотрудничества, а также для отдельных исследователей и поддерживает малое и среднее предпринимательство (МСП) с помощью специального инструмента финансирования.

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Фото: flickr.com

Армения, Грузия, Республика Молдова и Украина связаны с программой "Горизонт 2020" и участвуют в ней по тем же правилам, что и государства-члены Евросоюза. Исследователи из Азербайджана и Беларуси также имеют право на финансирование.

"Горизонт 2020" стремится стимулировать устойчивый экономический рост и создавать рабочие места, объединяя исследования и инновации с акцентом на передовую науку, лидерство в промышленности и решение социальных проблем. Цель состоит в том, чтобы внести вклад в производство науки мирового класса, устранить барьеры для инноваций и облегчить совместную работу государственного и частного секторов в предоставлении инноваций.

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