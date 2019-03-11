Получить раскрученный бизнес за пару тысяч долларов: как в Украине развивается франчайзинг

Если у вас недостаточно опыта организации и денег для открытия и раскрутки бизнеса, вам могут помочь

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Получить раскрученный бизнес за пару тысяч долларов: как в Украине развивается франчайзинг Александра Романюк //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ea5/e92/5c7ea5e9263a7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ea5/e92/5c7ea5e9263a7.jpg 2019-03-11T07:34:00+02:00 Бизнес Если у вас недостаточно опыта организации и денег для открытия и раскрутки бизнеса, вам могут помочь

Согласно ряду опросов, практически каждый второй украинец хотел бы заниматься ведением собственного бизнеса. Однако на сегодняшний день, по имеющейся информации, в Украине зарегистрировано менее 2 млн ФОПов, а предприятий не наберется и миллион.

На вопрос, что мешает открыть собственный бизнес, часто можно встретить ответы не только о высоких налогах и опасениях проверок, но и о том, что нет опыта, стартового капитала, да и вообще понимания, как составлять бизнес-план, и уверенности, что бизнес будет успешным.

Одним из вариантов для тех, у кого недостаточно опыта организации бизнеса и денег для открытия и раскрутки бизнеса с нуля, может стать франчайзинг. Ведь такая форма бизнеса предполагает, что компания-владелец (франчайзер) передает другому человеку или компании (франчази) не только право на продажу своего продукта или услуги под своим брендом, но и консультирует, обучает, часто предоставляет в пользование оборудование, готовые электронные сервисы, программное обеспечение и т.д. К тому же франшизой, как правило, выступает известная торговая марка или продукт, которые не нуждаются в раскрутке "с нуля", что тоже облегчает задачу франчайзи и экономит его деньги.

В каких сферах работают по франшизе

В Украине в последнее время все больше компаний выбирают франчайзинг как путь своего развития.

Например, компания "Нова Пошта" вышла на рынок с предложением развивать франчайзинговую сеть ровно 8 лет назад. Как рассказали в компании, три первых отделения по франчайзинговой системе были открыты 28 февраля 2011 года.

"Франчайзинг действительно становится популярным в Украине. Покупая франшизу, партнер получает готовый опыт, налаженные процессы и технологии, использует известный бренд. Это проще, чем стартовать самому и пробовать что-то новое, не зная, "выстрелит" или нет. Сейчас приобрести франшизу достаточно просто, существует много программ, которые не требуют вступительного взноса, собственных вложений на рекламу и раскрутку бизнеса", – говорят в компании.

Есть несколько украинских сайтов, где можно ознакомиться с перечнем франшиз и условиями их приобретения, получить консультацию экспертов.

Больше всего франшиз традиционно касаются сферы общественного питания – организации кафе и ресторанов, розничной торговли напитками и едой. Наверное, это неудивительно, ведь бытует мнение, что франчайзинг и придуман был компанией "Макдональдс". Но сегодня не менее распространены франшизы и в сфере услуг. Химчистки и турагентства, автомойки и гостиничный бизнес, клининговые услуги и логистика, развлекательные и медицинские центры – купить франшизу можно в этих и многих других сферах деятельности. В последнее время в Украине развивается и производство по франшизе: тех же продуктов питания, товаров легкой промышленности, сельхозпродукции и т.п.

По сути, многие сетевые компании – это отдельные бизнесы, работающие по франшизе. "FORNETTI" и "Шоколадница", "Кофе Хауз" и "Эко-лавка", рестораны "Mafia" и супермаркеты "Novus", химчистки UNMOMENTO" и секс-шопы "Насолода" в большинстве своем это франшизы. Развивают свои сети за счет франчайзинга также Meest-Express, "Ін тайм", и другие.

Сколько денег нужно иметь

Согласно описанию франчайзеров, инвестиции во многие виды такого бизнеса нужны не столь уж и большие.

Например, одна из самых недорогих франшиз – по открытию курсов английского языка – предполагает расходы франчайзи только на аренду помещения и мебели, если работать он будет сам, ну, и плюс – на зарплату работникам, если понадобятся помощники. Затраты франчайзи составят: 1 тыс. долларов – стоимость франшизы (паушальный взнос), 1-2,5 тыс. дол. – размер инвестиций. Рентабельность бизнеса обещают 40%, инвестиции должны окупиться за 4-7 месяцев.

Чтобы открыть кофейный киоск по франшизе, предпринимателю понадобятся 7 тыс. долларов: 2,5 тыс. паушального взноса, остальное – расходы на аренду и брендирование. Указанный срок окупаемости – 4-6 месяцев, доход – 1-1,5 тыс. долларов в месяц.

В некоторых видах бизнеса получить франшизу довольно легко, требования к франчайзи минимальные, была бы необходимая сумма денег. Но есть и сложные варианты. Так, например, купить франшизу популярной сети женских фитнес-клубов "FitCurves" быстро не получится. По условиям, франчайзи может выступать только женщина, причем прежде, чем стать собственницей, она должна пройти долгий карьерный путь. "Будущая собственница должна пройти следующую обязательную последовательность этапов: член клуба – волонтер – тренер – собственник", – написано в одном из описаний этой франшизы.

"Вложения окупились даже раньше, чем я планировала"

Каковы плюсы и минусы работы по франшизе, мы расспросили у знающих людей.

Елена Колисниченко уже несколько лет работает по франшизе туристической компании "Поехали с нами", развивая свой бизнес в Украине и Казахстане. Она говорит, что нисколько не жалеет о такой форме сотрудничества.

"Франчайзинговые сети – это, во-первых, узнаваемость. Куда пойдет человек покупать телевизор? В "Розетку", "Цитрус", "Comfy" или в маленький магазинчик в подворотне? В большинстве случаев человек идет в то место, о котором он слышали, в крупную фирму, которая имеет много отделений. Это внушает доверие. Так и у нас: зачем мне открывать новую компанию, какую-нибудь "Пупкин-Тревел", если есть сеть, которая на рынке уже 15 лет, у которой больше 300 офисов и которая представлена в нескольких странах? Мне не нужно завоевывать доверие, клиент нам и так уже доверяет. Во-вторых, у сети уже есть традиции и опыт. С франчайзи ими делятся, проводят постоянные обучение для менеджеров и руководителей. В-третьих, мне даже не надо особо переживать по поводу рекламы, раскрутки сайта, так как все это делает центральное отделение. И четвертое – это, конечно же, СРМ-система. Это недешевая программа в обслуживании, а покупка франшизы предусматривает, что франчайзи могут пользоваться ею, со всеми постоянными доработками. Плюс порог входа в этот бизнес достаточно низкий за счет того, что практически все уже готово. И не нужно делать ошибок, потому что о них уже предупредили", – говорит Елена.

Что касается окупаемости инвестиций, то срок у нее оказался даже меньше того, что указывался изначально.

"Мои надежды оправдались даже больше, чем я ожидала. Вложения окупились раньше, чем планировала. При покупке франшизы обещали год окупаемости, а мы это сделали за 6 месяцев. Но, думаю, это за счет того, что у меня уже был опыт работы в туризме, и я себя чувствовала как рыба в воде. Но если человек вообще без опыта работы, думаю, он окупит свои вложения как раз примерно за год. Но нужно понимать, что это бизнес для самозанятости, и здесь надо трудиться! Это явно не пассивный доход", – рассказывает Елена Колисниченко.

Что касается минусов работы по франшизе, то Елена говорит о высокой ответственности.

"Если в одном офисе будет недовольный клиент, можно сказать, что это недовольный клиент всей сети, потому что он не делит сеть на отдельные офисы, а думает, что это одна большая компания", – говорит она.

Елена считает, что за франчайзинг только развивается:

"Если посмотреть мировой рынок, то сейчас существует огромное количество подобных компаний, и за ними будущее. Маленьким компаниям трудно выживать, а крупные, наоборот, масштабируются и их поглощают".

"Насчет количества сотрудников и зарплат стандартов нет"

Иван Байбарак, руководитель сети партнерских отделений компании "Нова пошта" в Днепропетровской области, работает по франшизе компании с 2013 года.

"Мне 32 года, я работаю на себя с 21 года. Продавал мясо птицы, занимался грузоперевозками, учился и ошибался. А потом понял, что вырос, пора двигаться дальше, и стал искать, куда инвестировать. В 2013 году обратил внимание на франшизу "Нова Пошта". Сначала хотел открыть отделение в своем городе, Кривом Роге. Но по франшизе "Нова Пошта" можно открывать отделения только в тех в населенных пунктах, где компания еще не представлена. И я начал анализировать область и районные центры. Первое свое отделение открыл в с. Лозоватка в 2013 году. На сегодняшний день у меня 11 отделений в 9 населенных пунктах с населением от 2 000 до 22 000 жителей. Я вхожу в ТОП-3 франчайзи по охвату территории. В этом году планирую открыть еще несколько отделений", – рассказывает он.

За сколько окупятся инвестиции – зависит от многих факторов, говорит предприниматель.

"У меня окупаемость составляет от 6 месяцев до 2 лет. Это зависит от многих факторов. Например, если в населенном пункте есть производство или развит бизнес, то посылок будет больше. Важно также учитывать, есть ли подходящие помещения, как далеко ехать за посылками до ближайшего сортировочного центра, богатый населенный пункт или нет, есть ли там интернет", – объясняет он.

Иван Байбарак считает, что стать франчайзи очень просто:

"Нужно выбрать населенный пункт, заполнить анкету и получить разрешение от компании. Первоначальный взнос платить не нужно, поэтому стартовать достаточно легко. Но вы должны знать основы ведения бизнеса, быть готовым выполнять стандарты компании и работать в команде. У компании-франчайзера много требований, потому что она заботится о своей репутации. Есть много стандартов, которые должны быть выполнены. Это относится и к помещению, и к оборудованию, и к вывеске, и к программному обеспечению. Есть также требование в обязательном порядке заключить договор с охранной фирмой, установить сигнализацию, тревожную кнопку. Кроме того, есть еще показатели качества и сервиса, которые влияют на клиентский опыт и репутацию компании, поэтому они постоянно под контролем компании".

Количество сотрудников и размер зарплаты определяет не центральный офис, а франчайзи, здесь стандартов нет. Но до запуска отделения сотрудники в обязательном порядке проходят обучение в главной компании.

"Мне нравится работать по франшизе, а еще мне очень импонирует, что я создаю рабочие места и помогаю развивать населенный пункт. Вижу, как развивается местный бизнес – люди получают доступ к новым клиентам по всей стране и даже за рубежом, начинают активно торговать с другими населенными пунктами. Кроме того, в маленьких населенных пунктах, где не так много людей живет, можно работать с местными предпринимателями. Например, владелец магазина может собирать и выдавать посылки. Он становится партнером франчайзи и зарабатывает больше. А мне выгодно – не нужно открывать отделение самому", – рассказывает Иван Байбарак.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, какой бизнес лучше открывать в 2019 году, а также о самых актуальных бизнес-трендах в мире.

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АВТОР: Александра Романюк Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.