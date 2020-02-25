С июля 2019 года в Украине существенно ужесточились лимиты на посылки из-за границы. Так, за посылку, содержимое которой стоит дороже 100 евро, нужно заплатить НДС в 20% и 10% пошлины. Этот лимит установлен для физлиц, для предпринимателей беспошлинный "потолок" составляет 150 евро. Впрочем, бизнесмены научились обходить и эти ограничения, говорят опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты.

Так, Юлия Лукошкина, адвокат, руководитель киевского офиса Matviyiv&Partners, рассказывает, что заявленной целью налоговых изменений власти называли предотвращение поступления теневого импорта, который ввозится под видом личных посылок. Но все это не слишком сработало на практике.

"На сегодняшний день предприниматели, которые и раньше пользовались подобной схемой ввоза товаров, просто нашли другой путь, как уйти от налогообложения. В частности, хорошо используются схемы по внесению недостоверных данных в декларации, занижается таможенная стоимость товара, или же товар разбивается на мелкие партии, далее прикладываются тысячи копий паспортов физлиц и товары могут отправляться на разные адреса; либо же товары с интернет-сайтов приходят к посреднику за границей, там снимаются бирки и товар завозится под видом секонд-хенда", — объяснила Лукошкина.

Она добавила, что если государство не нашло механизмов противодействовать контрабанде на уровне предыдущего установленного лимита в 150 евро, то ограничение суммы до 100 евро точно не остановило нарушителей. Единственные, на ком существенно отразились эти изменения, – обычные граждане. Чтобы не покупать с наценкой у тех же перекупщиков, они заказывают товар напрямую в интернет-магазинах, при этом платят дополнительный налог.

В тренде Как украинцы обходят лимит на посылки: эксперт рассказала о схемах

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале "Налоги на посылки: украинцы нашли лазейки в новых нормах".

Напомним, ранее в правительстве отмечали, что ограничения на посылки поможет бороться с контрабандой, ведь, по их данным, количество посылок суммой выше 150 евро составляет лишь 1,4% от общего числа. Поэтому предполагалось, что жизнь простым гражданам это нововведение никак не осложнит. Тем не менее, украинцы такое новшество восприняли достаточно прохладно и даже выходили на протесты.

Реклама

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама