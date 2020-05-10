Карантин ударил по IT: в Украине стало меньше вакансий

Работодатели ищут в основном опытных специалистов, но спрос сократился и на них

В Украине за время жесткого карантина заметно увеличилось число безработных и уменьшилось количество вакансий. Эта тенденция затронула и IT-сферу. Так, в апреле 2020 года количество вакансий для IT-специалистов уменьшилось по сравнению с мартом на 20% и упало до уровня осени 2017 года. Об этом говорится в результатах исследования, проведенного порталом DOU.

Среди самых популярных категорий наибольший спад наблюдается в категориях .NET, QA, Front-End, Ruby и HR. Положительная динамика была только в Unity, Security и Product Manager. Среди крупных городов худшая динамика в Харькове и Львове — снижение на 44% и 40% соответственно.

Работодатели ищут в основном опытных специалистов, но и на них спрос сократился на 18% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. Количество предложений для специалистов без опыта и с опытом до года уменьшилось на 56% и 48% соответственно.

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Впрочем, количество компаний, которые останавливают наем, увеличивается. В апреле свои вакансии разместили на 222 компании меньше по сравнению с мартом, когда в Украине только ввели карантин.

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