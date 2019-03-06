Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,76
30,32
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Бизнес новости

Книга жалоб перестала быть обязательной: Кабмин упростил ряд правил для бизнеса

Сегодня, 12:58

Изменения также коснулись норм по трудоустройству иностранцев и проверок предприятий

Фото: Сегодня
Книга жалоб перестала быть обязательной: Кабмин упростил ряд правил для бизнеса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fa8/97d/5c7fa897d7d96.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fa8/97d/5c7fa897d7d96.jpg Бизнес Изменения также коснулись норм по трудоустройству иностранцев и проверок предприятий

Кабинет министров Украины на дерегуляционном заседании принял пакет решений, отменив 149 устаревших нормативных документов. В правительстве отмечают, что это позволит облегчить ведение бизнеса в стране.

В частности, ведение Книги жалоб и предложений перестало быть обязательным. Как пояснил замминистра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, отмена этой нормы позволит бизнесу экономить до 45 млн гривен в год.

Вместо устаревшей "книги" правительство предлагает ввести более современные методы приема жалоб –  через кол-центры или средства электронной связи. Кроме того, вести Книгу жалоб и предложений не запрещено тем, кто захочет делать это в дальнейшем.

Еще одним важным решением стало упрощение трудоустройства иностранцев в Украине. Так, правительство позволило иностранцам оформлять долгосрочную визу без выезда заграницу. 

Кабмин также утвердил девять новых критериев для введения риск-ориентированных проверок бизнеса. Как известно, ранее в Украине решили взяться за проверки бизнеса и разработали новую концепцию, согласно которой предприятиям, которые продают товары или услуги, будут присваивать баллы. По этим баллам после определят уровень риска и частоту проверок.

Кроме того, правительство поддержало о реформе системы лицензирования деятельности предприятий. Документом предлагается отменить устаревшие лицензии, предусмотренные не профильными, а отраслевыми законами. Предполагается, что этот документ в целом уменьшит расходы украинского бизнеса на 960 млн грн.

Как отметил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, всего в рамках семи дерегуляционных заседаний Кабмин изменил или отменил более 1200 документов регуляции. 

"Мы изменили или отменили более 1200 документов регуляции и нормативно-правовых актов. Они были промышленной машиной, которая позволяла обременять бизнес, создавать условия для взяточничества", – сказал Гройсман. 

Напомним, "Сегодня" уже разобрались, куда жаловаться украинцам, если Книги жалоб полностью исчезнут:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег бизнес, Кабмин, дерегуляция, книга жалоб, Гройсман, Кабинет министров, Владимир Гройсман

Вы сейчас просматриваете новость " Книга жалоб перестала быть обязательной: Кабмин упростил ряд правил для бизнеса". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Пожарники" находят нарушения почти при каждой проверке бизнеса: опубликована статистика

Вчера, 11:44

Предпринимателей чаще всего проверяет Гоструда, но процент выявленных нарушений сильно отличается в зависимости от службы

Бизнес бьет тревогу: в Украине придумали новую налоговую шкалу

28 февраля, 12:20

Изменение шкалы подоходного налога ударит по добросовестным предпринимателям, уверены в ЕБА

Работники IT-сферы в Украине массово переходят на "упрощенку"

25 февраля, 12:00

Количество "айтишных" ФЛП в стране выросло почти в полтора раза

"Налоговая реформа" для ФОП: из-за чего разгорелся скандал

22 февраля, 07:51

"Удавка для бизнеса" или попытка уничтожить схему ухода от налогов

Проверки бизнеса по-новому: Нефьодов рассказал о наказаниях для инспекторов

21 февраля, 09:42

Санкции могут применять к проверяющим, которые нарушают новые нормы

Бизнес оживился: слияний и поглощений в Украине стало вдвое больше

13 февраля, 13:23

При этом рынок пока не смог вернуться к докризисному уровню, подсчитали в KPMG

Бизнес оценил новые валютные правила: чего предприниматели ждут от НБУ

7 февраля, 17:05

Экспортеры напомнили, что учетная ставка в Украине остается очень высокой

Навстречу конкурентным зарплатам: Розенко обратился к бизнесу

7 февраля, 15:50

Вице-премьер считает, что найти квалифицированного работника будет сложнее без хороших зарплат

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Кто основал Москву? Украинка загнала в тупик российского политика

"Зайцева сильнее меня": Дронов зачитал последнее слово в суде

Настоящая леди: Джей Ло удивляет мир шикарными нарядами

Разговор в поезде «Мариуполь – Киев»

Тимошенко стало плохо после вопросов ведущего о Путине

Кто он: самый женственный знак Зодиака

В России забили тревогу из-за Крымского моста

5 волшебных фраз, которые следует говорить ребенку каждый день

В Днепропетровскую область вторглись российские спецслужбы, - СБУ
Загрузка...

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

Вчера, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

Вчера, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Наращивание ракетной мощи для Украины: мечта или реальность

4 марта, 07:51

США предложили Украине восстановить свои ракеты средней дальности: возможно ли это

Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги

4 марта, 07:00

"Сегодня" подсчитала, на чем заработать, имея немного денег 

Автор "Белых роз" рассказал о жизни в нищете

6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку

«Ветерок» сбежала из ада: СБУ помогла танкистке «ДНР»