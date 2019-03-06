Книга жалоб перестала быть обязательной: Кабмин упростил ряд правил для бизнеса
Изменения также коснулись норм по трудоустройству иностранцев и проверок предприятий
Кабинет министров Украины на дерегуляционном заседании принял пакет решений, отменив 149 устаревших нормативных документов. В правительстве отмечают, что это позволит облегчить ведение бизнеса в стране.
В частности, ведение Книги жалоб и предложений перестало быть обязательным. Как пояснил замминистра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, отмена этой нормы позволит бизнесу экономить до 45 млн гривен в год.
Вместо устаревшей "книги" правительство предлагает ввести более современные методы приема жалоб – через кол-центры или средства электронной связи. Кроме того, вести Книгу жалоб и предложений не запрещено тем, кто захочет делать это в дальнейшем.
Еще одним важным решением стало упрощение трудоустройства иностранцев в Украине. Так, правительство позволило иностранцам оформлять долгосрочную визу без выезда заграницу.
Кабмин также утвердил девять новых критериев для введения риск-ориентированных проверок бизнеса. Как известно, ранее в Украине решили взяться за проверки бизнеса и разработали новую концепцию, согласно которой предприятиям, которые продают товары или услуги, будут присваивать баллы. По этим баллам после определят уровень риска и частоту проверок.
Кроме того, правительство поддержало о реформе системы лицензирования деятельности предприятий. Документом предлагается отменить устаревшие лицензии, предусмотренные не профильными, а отраслевыми законами. Предполагается, что этот документ в целом уменьшит расходы украинского бизнеса на 960 млн грн.
Как отметил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, всего в рамках семи дерегуляционных заседаний Кабмин изменил или отменил более 1200 документов регуляции.
"Мы изменили или отменили более 1200 документов регуляции и нормативно-правовых актов. Они были промышленной машиной, которая позволяла обременять бизнес, создавать условия для взяточничества", – сказал Гройсман.
Напомним, "Сегодня" уже разобрались, куда жаловаться украинцам, если Книги жалоб полностью исчезнут:
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