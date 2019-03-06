Лицензии для бизнеса по-новому: в Украине готовят масштабную реформу

В Кабмине предложили отменить "комические" нормы, которые мешают предприятиям

Фото: Pixabay

Лицензии для бизнеса по-новому: в Украине готовят масштабную реформу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fa2/f33/5c7fa2f338e2c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fa2/f33/5c7fa2f338e2c.jpg 2019-03-06T12:37:59+02:00 Бизнес В Кабмине предложили отменить "комические" нормы, которые мешают предприятиям

В Украине планируют масштабную реформу системы лицензирования деятельности предприятий. Об этом сообщил первый замминистра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов.

"Мы вносим законопроект о масштабном реформировании вообще всей лицензионной сферы", - сказал Нефьодов.

По его словам, предлагается отменить устаревшие лицензии, предусмотренные не профильными, а отраслевыми законами.

"До сих пор лицензируется деятельность космических компаний в нашей стране, что делает невозможным приход в нашу страну таких компаний, как SpaceX или Blue Origin. ... И до сих пор остаются комические лицензии, оставшиеся еще со времен Советского Союза. К примеру, продавать продукцию эротического характера можно только в специализированных магазинах", – отметил чиновник.

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Бизнес ежедневно сталкивается с проблемами лицензирования, считает Нефьодов. К примеру, наказание в форме аннулирования лицензии применяется как за деятельность, несущую угрозу жизни, так и за несвоевременную подачу информации о смене места пребывания.

"Мы хотим изменить эту ситуацию, поскольку это долго и обременительно для бизнеса. Хотим ввести нормальный механизм оспаривания решений лицензионных органов, если предприниматели считают, что их права нарушены", - пояснил Нефьодов.

Он выразил надежду, что Верховная Рада рассмотрит законопроект в ближайшее время, так как он предполагает чистку регуляторного поля и устранение разногласий между разными законодательными актами.

Напомним, ранее в Украине решили взяться за проверки бизнеса и разработали новую концепцию, согласно которой предприятиям, которые продают товары или услуги, будут присваивать баллы. По этим баллам после определят уровень риска и частоту проверок.

Подробнее о новых проверках бизнеса читайте в интервью Максима Нефьодова сайту "Сегодня".

Как известно, Госслужба труда стала строже проверять предпринимателей. Бизнес инспектируют на предмет "зарплат в конвертах":

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