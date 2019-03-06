Лицензии для бизнеса по-новому: в Украине готовят масштабную реформу
В Кабмине предложили отменить "комические" нормы, которые мешают предприятиям
В Украине планируют масштабную реформу системы лицензирования деятельности предприятий. Об этом сообщил первый замминистра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов.
"Мы вносим законопроект о масштабном реформировании вообще всей лицензионной сферы", - сказал Нефьодов.
По его словам, предлагается отменить устаревшие лицензии, предусмотренные не профильными, а отраслевыми законами.
"До сих пор лицензируется деятельность космических компаний в нашей стране, что делает невозможным приход в нашу страну таких компаний, как SpaceX или Blue Origin. ... И до сих пор остаются комические лицензии, оставшиеся еще со времен Советского Союза. К примеру, продавать продукцию эротического характера можно только в специализированных магазинах", – отметил чиновник.
Бизнес ежедневно сталкивается с проблемами лицензирования, считает Нефьодов. К примеру, наказание в форме аннулирования лицензии применяется как за деятельность, несущую угрозу жизни, так и за несвоевременную подачу информации о смене места пребывания.
"Мы хотим изменить эту ситуацию, поскольку это долго и обременительно для бизнеса. Хотим ввести нормальный механизм оспаривания решений лицензионных органов, если предприниматели считают, что их права нарушены", - пояснил Нефьодов.
Он выразил надежду, что Верховная Рада рассмотрит законопроект в ближайшее время, так как он предполагает чистку регуляторного поля и устранение разногласий между разными законодательными актами.
Напомним, ранее в Украине решили взяться за проверки бизнеса и разработали новую концепцию, согласно которой предприятиям, которые продают товары или услуги, будут присваивать баллы. По этим баллам после определят уровень риска и частоту проверок.
Подробнее о новых проверках бизнеса читайте в интервью Максима Нефьодова сайту "Сегодня".
Как известно, Госслужба труда стала строже проверять предпринимателей. Бизнес инспектируют на предмет "зарплат в конвертах":
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Лицензии для бизнеса по-новому: в Украине готовят масштабную реформу". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Пожарники" находят нарушения почти при каждой проверке бизнеса: опубликована статистика
Предпринимателей чаще всего проверяет Гоструда, но процент выявленных нарушений сильно отличается в зависимости от службы
Работники IT-сферы в Украине массово переходят на "упрощенку"
Количество "айтишных" ФЛП в стране выросло почти в полтора раза