Конкуренция растет: как компенсации "на няню" изменили рынок труда

Украинские няни стали активнее искать работу, но не торопятся оформляться официально

Фото: Александр Рюмин.

Конкуренция растет: как компенсации "на няню" изменили рынок труда //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1dd/a91/5c41dda9173ec.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1dd/a91/5c41dda9173ec.jpg 2019-02-20T16:36:00+02:00 Бизнес Украинские няни стали активнее искать работу, но не торопятся оформляться официально

С 1 января 2019 в Украине начала работу программа "Муниципальная няня". Согласно этой инициативе, родители детей до трех лет до шести лет могут рассчитывать на компенсацию от государства в размере прожиточного минимума на ребенка. Сейчас этот минимум составляет 1626 грн. Компенсация положена лишь тем, кто официально наймет няню.

Аналитики hh.ua исследовали, как госпрограмма повлияла на рынок труда Украины и как изменилась структура вакансий по этой специализации.

"В течение 2018-го и в начале 2019 количество предложений от работодателей в профсферах "Домашний персонал" и "Наука, образование" (в которых размещались вакансии для нянь) составляла 2-4% от числа всех вакансий. Мы отмечаем рост амплитуды предложений в январе 2019 года, когда начала свое действие программа "Муниципальная няня". В целом количество вакансий нянь в 2018 году выросло на 15%", - отмечают аналитики.

При этом в 2018 году уровень конкуренции среди соискателей, претендующих на работу няни, составлял 12,7 претендента на место. Для сравнения: в 2017-м нагрузка на одну вакансию было 8,29 человека. В среднем уровень конкуренции на рынке труда Украины в 2018 году находился на отметке 3-4 человека на место.

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Работодатели чаще всего искали кандидатов с минимальным опытом или вообще без него – 45% предложений от общего количества вакансий содержало такое пожелание к кандидату. В 39% случаев были заинтересованы в кандидатах с опытом от 1 до 3 лет. Стаж 3-6 лет был нужен в 16% вакансий.

"По сравнению с вакансиями, размещенными в 2017 году, можем сделать вывод, что большим спросом стали пользоваться поисковики начинающие. Так, в предложениях о работе в позапрошлом году чаще фигурировали кандидаты с опытом 1-3 года (37%), а на втором месте по востребованности были кандидаты с профессиональным стажем 3-6 лет (33%)", – подчеркивается в исследовании.

Что касается самих нянь, то самыми активными в поиске работы были кандидаты с большим опытом работы: 50% кандидатов имеют опыт работы более 6 лет. По сравнению с 2017 годом большую инициативу проявляют соискатели без опыта: количество резюме, размещенных ими, выросла с 12% до 25%. В возрастном разрезе активными были кандидаты в возрасте 51-60 лет – они разместили 29% и 31% от общего количества резюме соответственно. Незначительно уступают в количестве размещенных резюме кандидата возрасте 41-50 и 18-30 лет (26% от общего количества резюме в 2018 году).

Соискатели, которые ищут работу няни, демонстрируют широкий спектр навыков: грамотная речь, владение ПК, организаторские навыки, работа в команде, знание детской психологии, навыки межличностного общения. Каждый четвертый кандидат, ищет работу няни, пишет о владении английским. Фигурируют в резюме и другие языки: немецкий, французский, польский, испанский.

Напомним, ранее няни объяснили журналистами "Сегодня", почему не хотят регистрироваться официально даже ради госпрограммы:

Кроме того, сообщалось, что декретный отпуск с появлением муниципальных нянь не отменят. Неправильная трактовка государственной инициативы поначалу вызывала бурную реакцию украинцев.

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