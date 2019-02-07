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Навстречу конкурентным зарплатам: Розенко обратился к бизнесу

Сегодня, 15:50

Вице-премьер считает, что найти квалифицированного работника будет сложнее без хороших зарплат

Фото: Игорь Жданов / Facebook
Фото: Игорь Жданов / Facebook.
Навстречу конкурентным зарплатам: Розенко обратился к бизнесу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c35/80a/5c5c3580a653f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c35/80a/5c5c3580a653f.jpg Бизнес Вице-премьер считает, что найти квалифицированного работника будет сложнее без хороших зарплат

Работодатели и руководители компаний, которые не платят конкурентные зарплаты своим сотрудникам, рискуют потерять бизнес. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко в эфире одного из телеканалов, сообщает пресс-служба правительства сегодня, 7 февраля.

"[Они] должны понять, что мы сегодня работаем на совершенно открытом рынке труда, мы конкурируем сегодня за трудовой потенциал не только внутри страны, но и с Польшей, Германией, другими государствами", – сказал он.

Розенко предупредил, что без повышения зарплат существует угроза потери трудового потенциала.

"А через два-три года будете вынуждены вообще прекратить свой бизнес, потому что не найдете квалифицированного работника, который захочет за неконкурентную на международном рынке заработную плату давать качественную продукцию", – заключил вице-премьер.

Напомним, с 1 января 2019 года в Украине увеличился размер минимальной зарплаты – до 4173 гривен.

Премьер-министр Владимир Гройсман прогнозировал, что средняя зарплата в Украине по итогам этого года превысит 10,5 тыс. гривен.

Ранее Розенко заявил, что размер средней зарплаты в долларовом эквиваленте достигнет докризисного уровня уже в 2019 году.

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Тег бизнес, конкуренция, Розенко, зарплаты

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