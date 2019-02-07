Навстречу конкурентным зарплатам: Розенко обратился к бизнесу
Вице-премьер считает, что найти квалифицированного работника будет сложнее без хороших зарплат
Работодатели и руководители компаний, которые не платят конкурентные зарплаты своим сотрудникам, рискуют потерять бизнес. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко в эфире одного из телеканалов, сообщает пресс-служба правительства сегодня, 7 февраля.
"[Они] должны понять, что мы сегодня работаем на совершенно открытом рынке труда, мы конкурируем сегодня за трудовой потенциал не только внутри страны, но и с Польшей, Германией, другими государствами", – сказал он.
Розенко предупредил, что без повышения зарплат существует угроза потери трудового потенциала.
"А через два-три года будете вынуждены вообще прекратить свой бизнес, потому что не найдете квалифицированного работника, который захочет за неконкурентную на международном рынке заработную плату давать качественную продукцию", – заключил вице-премьер.
Напомним, с 1 января 2019 года в Украине увеличился размер минимальной зарплаты – до 4173 гривен.
Премьер-министр Владимир Гройсман прогнозировал, что средняя зарплата в Украине по итогам этого года превысит 10,5 тыс. гривен.
Ранее Розенко заявил, что размер средней зарплаты в долларовом эквиваленте достигнет докризисного уровня уже в 2019 году.
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