"Космический интернет": стартап обогнал проекты Маска и Безоса

OneWeb пока что вывел на орбиту только шесть спутников, но гигантам придется с ними считаться

/ Фото: Getty Images

Британский стартап OneWeb получил приоритет на разрешение Международного союза электросвязи (ITU) на использование частот для радиосвязи между спутниками для космической сети широкополосной интернет-связи. Об этом сообщают западные СМИ.

В получении доступа к частотам OneWeb обогнал компании известных миллиардеров Илона Маска и Джеффа Безоса, которые соревнуются за первую коммерческую спутниковую интернет-сеть, отмечает издание Observer.

Такая сеть позволит получить доступ к интернету даже в тех местах, где проводить наземную связь слишком затратно. Для этого компании планируют запустить на орбиту тысячи небольших спутников.

Реклама

Читайте также: Virgin Galactic построила космопорт в США

После выделения спектра частот, OneWeb, другие компании будут заботиться, чтобы их сигнал не пересекался с сигналами OneWeb, отмечает издание.

OneWeb вывел на орбиту шесть спутников размером с стиральную машину, и продемонстрировала ITU способность их скоординированной работы в течение 90 дней. Компания планирует запустить еще 30 спутников до конца 2019 года. В то же время, проект компании Маска Starlink планирует вывести на орбиту 12 000 небольших спутников. Проект принадлежащий Безосу компании Amazon – Kuiper - находится на более ранней стадии, пишет LA Times.

Напомним, в мае-2019 тяжелая американская ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту 60 мини-спутников, предназначенных для начала создания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink:

(c) 2019 Thomson Reuters

Как ранее сообщал владелец компании SpaceX Илон Маск, для обеспечения минимального покрытия потребуется, по меньшей мере, шесть аналогичных запусков ракет с 60 спутниками, которые планируется осуществить до конца текущего года, то есть вывести на орбиту 360 аппаратов, а для среднего – 12 запусков, которые позволят создать группировку из 720 аппаратов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама