Илон Маск запустил ракету Falcon 9 с 60 спутниками на борту: опубликовано видео

Спутники системы Starlink успешно отделились от ракеты

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Тяжелая американская ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту 60 мини-спутников, предназначенных для начала создания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX. Ранее запуск Falcon 9 неоднократно откладывался.

"Успешный вывод спутников подтвержден", – сообщили в компании.

Запуск двухступенчатой ракеты Falcon 9 был осуществлен в 05:30 по киевскому времени с 40-го стартового комплекса на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида. Общая масса груза, выведенного на орбиту ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX, которая стала самым большим для ее ракет, составила 18,5 тонн.

Приблизительно через час и две минуты после запуска на высоте 440 км спутники системы Starlink отделились от ракеты. Затем с пользованием собственной двигательной установки они должны выйти на заданную орбиту с высотой 550 км.







Позже владелец компании SpaceX Илон Маск подтвердил, что все 60 спутников проекта Starlink находятся в рабочем состоянии.

"Все 60 спутников Starlink находятся в режиме онлайн", — заявил Маск и отметил, что "развертывание солнечных батарей начнется в ближайшее время".

Многоразовая первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную управляемую посадку на автоматической плавучей платформе Of Course I Still Love You у берегов штата Флорида через восемь с половиной минут после старта ракеты.

Спутники Starlink являются первыми из планируемых 12 тысяч космических аппаратов данного типа для создания глобальной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Предполагается, что все они будут выведены на орбиту после 2020 года. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в 10 млрд долларов.

Как ранее сообщал владелец компании SpaceX Илон Маск, для обеспечения минимального покрытия потребуется, по меньшей мере, шесть аналогичных запусков ракет с 60 спутниками, которые планируется осуществить до конца текущего года, то есть вывести на орбиту 360 аппаратов, а для среднего – 12 запусков, которые позволят создать группировку из 720 аппаратов.

Напомним, 4 мая после нескольких переносов старта SpaceX запустила ракету Falcon 9 для МКС. Находившийся на борту космический грузовик Cargo Dragon начал стыковку с МКС 6 мая.

При этом SpaceX успешно вывела в космос телекоммуникационный спутник Aradsat-6A для Саудовской Аравии. Запуск совершался на Falcon Heavy и стал первым коммерческим выходом этой ракеты-носителя в космос:

SpaceX является одной из ряда компаний, которые стремятся разместить на орбите крупные орбитальные группировки спутников для обеспечения глобального интернет-покрытия. Среди них – OneWeb, Telesat, LeoSat и Amazon.

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