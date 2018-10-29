Крупнейшая сделка IBM: компания покупает Red Hat

Сегодня, 08:40

Производитель программного обеспечения решил изменить правила игры на этом рынке

Фото: Wikipedia
Фото: Wikipedia

Корпорация IBM - один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения - объявила о покупке американской софтверной компании Red Hat за 34 млрд долларов. Это будет крупнейшее приобретение в истории IBM, пишет Reuters.

Сделку собираются закрыть во второй половине 2019 года. Гендиректор Red Hat Джим Уайтхерст и другие нынешние руководители компании останутся на своих должностях.

Как отмечает агентство, Red Hat специализируется на Linux-дистрибутивах с открытым программным кодом, которые были разработаны как альтернатива программному обеспечению от Microsoft. Осуществляя сделку, IBM надеется догнать Amazon, Alphabet и Microsoft в быстро растущем облачном бизнесе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Приобретение Red Hat поменяет правила игры. IBM станет мировым поставщиком №1 в сфере гибридных облачных технологий, предлагая компаниям открытое решение, которое разблокирует всю ценность облака для их бизнеса", – говорится в заявлении компании.

Традиционный бизнес IBM с течением времени приносит все меньше доходов, поэтому корпорация пытается заниматься новыми технологиями и продуктами. Ее недавние инициативы включают в себя искусственный интеллект и бизнес-направления вокруг Watson, названные в честь суперкомпьютера, разработанного IBM.

Напомним, IBM расширяет свою деятельность в сторону криптовалютных технологий. Так, IBM получила патент на систему безопасности на базе блокчейна. Это может помочь в предотвращении разных типов хакерских атак.

Как отмечают в IBM, в обычной системе хакер может без труда обмануть детектор, потому что "ни одно из устройств не знает друг о друге", а также "подчистить" старые события, чтобы получить контроль над системой. Однако при помощи новой блокчейн-системы взломанный детектор можно обнаружить сразу же, т.к. в этом случае синхронизованные детекторы просто не достигнут консенсуса.

Также IBM призвал власти США принять активное участие в распространении блокчейна.
покупка, microsoft, IBM, сделка, корпорация, linux, Red Hat

Вы сейчас просматриваете новость "Крупнейшая сделка IBM: компания покупает Red Hat ". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Криптовалюта

Фото: Wikipedia

IBM поможет банкам Азербайджана внедрить блокчейн в систему платежей

9 Октября, 23:36

Внедрение технологии также позволит клиентам финучреждений быстрее оформлять кредиты

Бизнес

Билл Гейтс. Фото: AFP

Билл Гейтс заинтересовался фермерством и скупает землю

1 Октября, 15:16

Миллиардер купил тысячи гектаров угодий для выращивания сельхозкультур и выпаса скота
Загрузка...

Бизнес

Фото: Shazam

Официально: Apple купила популярное приложение для смартфонов

25 Сентября, 15:50

Сделку оценивают более чем в 400 миллионов долларов

Криптовалюта

Фото: AFP

Глава Alibaba считает технологию блокчейн бессмысленной

19 Сентября, 05:46

Джек Ма высказал мнение, что технологиям блокчейна или искусственного интеллекта еще только предстоит доказать свою полезность миру

Криптовалюта

Фото: pixabay.com

IBM, Intel и Huawei создадут каталог блокчейн-проектов

15 Сентября, 04:16

В команду разработчиков также вошли представители Batavia, Hitachi и Австралийской ассоциации блокчейна

Бизнес

Джефф Безос. Фото: Getty

Amazon нацелился на покупку крупной сети кинотеатров

20 Августа, 08:12

Бизнес Джеффа Безоса уже включил в себя музыкальный сервис, киностудию и телевизионную студию
Загрузка...