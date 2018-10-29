Крупнейшая сделка IBM: компания покупает Red Hat

Корпорация IBM - один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения - объявила о покупке американской софтверной компании Red Hat за 34 млрд долларов. Это будет крупнейшее приобретение в истории IBM, пишет Reuters.

Сделку собираются закрыть во второй половине 2019 года. Гендиректор Red Hat Джим Уайтхерст и другие нынешние руководители компании останутся на своих должностях.

Как отмечает агентство, Red Hat специализируется на Linux-дистрибутивах с открытым программным кодом, которые были разработаны как альтернатива программному обеспечению от Microsoft. Осуществляя сделку, IBM надеется догнать Amazon, Alphabet и Microsoft в быстро растущем облачном бизнесе.

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"Приобретение Red Hat поменяет правила игры. IBM станет мировым поставщиком №1 в сфере гибридных облачных технологий, предлагая компаниям открытое решение, которое разблокирует всю ценность облака для их бизнеса", – говорится в заявлении компании.

Традиционный бизнес IBM с течением времени приносит все меньше доходов, поэтому корпорация пытается заниматься новыми технологиями и продуктами. Ее недавние инициативы включают в себя искусственный интеллект и бизнес-направления вокруг Watson, названные в честь суперкомпьютера, разработанного IBM.

Напомним, IBM расширяет свою деятельность в сторону криптовалютных технологий. Так, IBM получила патент на систему безопасности на базе блокчейна. Это может помочь в предотвращении разных типов хакерских атак.

Как отмечают в IBM, в обычной системе хакер может без труда обмануть детектор, потому что "ни одно из устройств не знает друг о друге", а также "подчистить" старые события, чтобы получить контроль над системой. Однако при помощи новой блокчейн-системы взломанный детектор можно обнаружить сразу же, т.к. в этом случае синхронизованные детекторы просто не достигнут консенсуса.

Также IBM призвал власти США принять активное участие в распространении блокчейна.