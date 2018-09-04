Alibaba и IBM возглавили рейтинг крупнейших изобретателей в сфере блокчейна

Сегодня, 04:44

Alibaba занимает первую строчку в рейтинге — на счету компании 90 оформленных патентных заявок

Фото: smestreet.in
Фото: smestreet.in

Китайский интернет-гигант Alibaba и американская корпорация IBM лидируют по количеству оформленных патентов, связанных с технологией блокчейн. Об этом пишет CoinDesk со ссылкой на отчет издания об интеллектуальной собственности iPR Daily.

В своем исследовании iPR Daily опиралось на патентные базы данных Китая, США, Европы, Японии и Южной Кореи, а также Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Согласно отчету, Alibaba занимает первую строчку в рейтинге — на счету компании 90 оформленных патентных заявок. Вторая позиция принадлежит IBM с 89 заявками, третье место занимает Mastercard с 80 патентами, а четвертое — финансовый конгломерат Bank of America с 53 проектами.

Замыкает пятерку активных игроков в области блокчейн-патентов Народный банк Китая (PBoC). В 44 патентных заявках финансовый регулятор описывает решения для эмитируемой PBoC цифровой валюты. Примечательно, что лаборатория цифровых валют китайского Центробанка оформила 40 патентов в течение 12 месяцев.

В список iPR Daily также вошли компании: Tencent, Accenture, Ping An Insurance, Bitmain, Intel, Visa, Sony, Google. На счету у каждой организации не менее 20 оформленных патентных заявок.

Как сообщалось, международная банковская фирма Standard Chartered заключила соглашение с финансовым крылом производственного гиганта Siemens в рамках пилотного проекта по использованию блокчейна для выпуска банковских гарантий в сфере международных расчетов по торговым операциям.

Как мы писали ранее, в Нидерландах появится "деревня будущего" на блокчейне.

Также сообщалось, что чешский хакер предложил полицейскому 17 млн долларов за возвращение диска с биткоинами.

Напомним, четверть крупных компаний готовы инвестировать в блокчейн до 10 млн долларов в 2019 году.
IBM, sony, Visa, MasterCard, криптовалюта, Народный банк Китая, INTEL, блокчейн, Alibaba

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Источник:

Forklog

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