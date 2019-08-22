Кто станет новым бизнес-омбудсменом: Кабмин опубликовал распоряжение

Решение было принято в конце июля и утверждено распоряжением Кабмина 21 августа

Фото: "Сегодня"

Кабинет министров утвердил решение набсовета Совета бизнес-омбудсмена об избрании экс-мэра Варшавы, действующего члена польского Сейма Марчина Швенчицкого новым бизнес-омбудсменом.

Решение было принято 30 июля 2019 года и утверждено распоряжением правительства № 652-p от 21 августа.

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Оно вступает в силу 12 октября 2019 года.

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Новости "Сегодня" писали, что впервые Совет бизнес-омбудсмена – команда юристов, которая помогает предпринимателям решать их проблемы, –был создан в Украине в декабре 2014 года. А уже 20 мая 2015-го эта структура начала официально принимать жалобы от бизнеса. Непосредственно саму команду возглавил литовец Альгирдас Шемета. В прошлом он дважды занимал пост министра финансов Литвы, а также работал еврокомиссаром: сначала – по налогообложению, таможенному союзу, аудиту и борьбе с мошенничеством, потом – по бюджету и финпланированию.

Ранее в Киеве состоялся форум, на котором обсуждали, как развивать малый и средний бизнес и привлекать в него инвестиции. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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