Кто заработает на морозе: в Украине резко вырос спрос на пиццу и "отогрев" машин

Стужа и метели выгодны эвакуаторам, таксистам и торговцам. А вот в кофейнях посетителей меньше

На этой неделе Украину сковали сильные морозы — термометры по ночам показывают до –25, а некоторые области еще и накрыло метелями. И пока одни украинцы спасаются от морозов, другие не прочь на этом заработать. "Сегодня" выяснила, кто и каким образом пополняет свои доходы в стужу.

На мерзнущем народе неплохо наживаются таксисты.

"Спрос на такси в холода, безусловно, растет", — отмечает глава Всеукраинского профсоюза таксистов Василий Попик.

Это подтверждает и представитель популярной службы такси.

"У нас спрос на обычном уровне, но на стихийных таксистов он выше. Люди ситуативно готовы взять таксиста "с бордюра", чтобы не мерзнуть на остановке", — рассказал сотрудник службы такси Андрей.

Он добавил, что тарифы сейчас часто повышаются: все зависит от погоды и расстояния.

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Мороз вынуждает народ больше тратиться и на техпомощь для своих авто. Водители стали в разы чаще вызывать эвакуаторы.

"Обычно у нас 20—30 заказов в день, а сейчас и по сотне машин забираем", — поделился с нами сотрудник автопомощи Николай. Кроме того, в холода появляются "отогревальщики" авто. За 100—200 грн они феном или грелкой растапливают лед на замках и дворниках. Внутренние детали отогревают за 500 грн и выше. Удивительно, но некоторые водители именно сейчас, в морозы, вспоминают о безопасности. "Переобуваются" в зимнюю резину перед началом зимы и вот в такие дни", — рассказали нам в столичном СТО.

Растет посещаемость бань и саун.

"Все хотят погреться, все забронировано уже на неделю вперед", — рассказывает работница сауны Инна. Попариться стоит от 100 до 500 грн за час. Востребованной становится и доставка еды на дом: в пиццериях и службах доставки отмечают прирост заказов. Также в морозные дни хорошо продаются теплые варежки (50—300 грн), шарфы (100—500 грн), стельки (40—100 грн) и сушилки для обуви (40—200 грн). "Сушилок на раскладках уже не осталось, разве что в интернете заказывать", — жалуется кевлянин Игорь.

Но не всем такая погода в радость: кофейни простаивают, и в кинотеатры люди не спешат.

"Поток кофеманов меньше — слишком холодно пить кофе на улице. А те, кто приходят, чаще греются чаем", — рассказал управляющей сетью кофеен Анзор Абуладзе. По словам маркетинг-директора сети кинотеатров Максима Белова, в кино тоже мало ходят: "Дождь загоняет людей в кино, а мороз не всегда".

Ступеньки часто не почищены

Опасные дни: народ болеет гриппом и ломает руки и ноги

В морозные дни прибавляется работы врачам.

"Как только температура падает, пациентов становится в несколько раз больше", — рассказывает столичный терапевт Тамара Глинник.

По ее словам, народ попадает в больницу с переохлаждением и обморожением, но приходят и травмированные.

"Из-за гололеда в больницу поступает много пациентов с ушибами и переломами рук или ног", — говорит доктор и добавляет, что также несколько раз поступали люди с сотрясением мозга.

А киевский вирусолог Игорь Буряк отмечает рост пациентов, заболевших гриппом и ОРВИ:

"Вообще в мороз вирусы размножаются медленнее, но размножению способствует высокая влажность. Люди со слабым иммунитетом вполне могут заразиться и при такой погоде".

Чтобы не заболеть и не травмироваться, следует следовать советам.

"Нужно одеваться по погоде, надевать свитера посвободнее — прослойки воздуха между одеждой хорошо задерживают тепло", — рассказала Тамара Глинник и добавила, что на случай гололеда лучше выбирать обувь с шипами на подошве.

Игорь Буряк рекомендует на холоде не греться алкоголем и горячими напитками.

"Они расширяют сосуды и притупляют ощущение холода. Из-за этого легко пропустить переохлаждение", — говорит доктор.

Он также советует не мазаться кремом перед выходом на улицу — вода долго испаряется с кожи и быстро замерзает, что может привести к обморожению.